Narin neden öldürüldü? Gizli tanığın Narin cinayeti itirafı ne oldu?
Diyarbakır'da kayboluktan sonra Narin'in cesedi 19 gün sonra dere kenarında bulundu. Türkiye'yi yasa boğan Narin Güran'ın olayı sonrası amcası tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Sürdürülen soruşturma kapsamında, gözaltına alınan Narin'in köyünden olan 24'üncü kişi N.B. çarpıcı itiraflarda bulundu. Narin Güran cinayeti soruşturmasında Jandarmanın itirafçı ile birlikte köyde keşif yaptığı öğrenildi. Peki Narin neden öldürüldü? Gizli tanığın Narin cinayeti itirafı ne oldu?
19 gündür kayıp olarak aranan Narin’in ölümü milyonları derinden etkiledi. Diyarbakır’da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Narin Güran’ın öldürülmesine ilişkin soruşturmada ilk ifade ortaya çıktı. İtirafta bulunan bir şüpheli, Narin’in aynı zamanda muhtar olan amcasını suçladı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Diyarbakır'da cinayete kurban giden Narin Güran hakkında açıklamada bulundu. Peki Narin’i kim neden öldürdü? Narin kimdir?
SON DAKİKA: NARİN CİNAYETİNDE YAYIN YASAĞI KALDIRILDI
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, "Narin Güran cinayeti soruşturmasıyla ilgili Diyarbakır 5'inci Sulh Ceza Hakimliği'nin verdiği yayın yasağının kaldırılması kararı resmi internet sitemizde yayımlanmıştır" açıklamasında bulundu
GİZLİ TANIĞIN NARİN CİNAYETİ İTİRAFI NE OLDU?
Narin Güran cinayetinde önemli bir gelişme daha yaşandı. Gözaltına alınan 24'üncü kişiden kan donduran itiraf geldi. Olay günü muhtarı bir sorun için aradığını belirten şüpheli N.B., "Muhtar cesedi çuval içerisinde bana verdi. Çuvalı alıp dereye götürdüm" dedi. 200 bin TL karşılığında bunu yaptığını iddia eden N.B.'nin, tutuklu amca Salim Güran ile jandarmanın yaptığı arama çalışmasında da yer aldığı belirlendi. Narin'in yapılan otopsisinin ön raporu da ortaya çıktı. Ön otopsi raporunda, ceset üzerinde kesici ve delici alet izine rastlanmadığı ve Narin'in sol bacak diz kapağında itibaren kopma olduğu belirtildi. Öte yandan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Jandarmanın itirafçı ile birlikte köyde keşif yaptığı öğrenildi.
Duran aracından inerek amcayla konuşmaya başladığını anlatan şüpheli N.B., ifadesinde şöyle devam etti:
"Amca bana 'Bir şey atacağız' deyip yardım istedi. Ben de baktım; battaniyeye sarılı bir insan gördüm. Ben yapmam dedim. Bana 200 bin TL vereceğini söyleyince teklifi kabul ettim. Benim arabamda çuval vardı. Çuvalın içine koyup. Dereye götürüp attık."
Şüpheli N.B., Narin’in cesedini sakladıktan sonra hiçbir şey olmamış gibi hayata devam ettiklerine belirterek, “Sonra aramalarda yer aldım. Salim Güran da aramalarda vardı” dedi. Bu ifadelerin ardından amcanın bir kez daha ifadesinin alınacağı belirtildi.
Toprağa verilen Narin’in ön otopsi raporu da ortaya çıktı. Ortaya çıkan rapora göre, Narin’in bedeninden 91 numune alındığı, çuvalda sol bacağının diz kısmından kopuk olduğu, kemik parçalarının da İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’na gönderildiği öğrenildi.
"BANA SELEKTÖR YAPINCA DURDUM"
Sürdürülen soruşturma kapsamında, gözaltına alınan 24'üncü kişinin Narin’in köyünden N.B. olduğu öğrenildi. İtirafta bulunan şüpheli N.B. olay günü, bir sorun için tutuklu olan amca Salim Güran'ı telefonla arayarak görüşmek istediğini söyledi.
Salim Güran da kendisine iddiaya göre, "İşim var. Sonra bakarız" dedi. İfadesini ayrıntılı veren şüpheli N.B., köyden aracıyla çıkarken amcayla aracıyla karşılaştığını belirterek “Bana selektör yaptı. Ben de durdum” dedi.
KÖYDE KEŞİF YAPILIYOR
Narin Güran cinayeti soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Jandarmanın itirafçı ile birlikte köyde keşif yaptığı öğrenildi.
NARİN NEDEN ÖLDÜ?
Narin’in nasıl ve neyle öldürüldüğü konusunda yapılan incelemede, “Adli Tıp uzmanlarının ilk izlenimlerinde cesette ciddi anlamda çürüme başlamış olduğundan somut bir beyanda bulunmanın mümkün olmayacağı, yapılan otopsi işleminde bu aşamada gözle görünür bir kesici - delici alet veya ateşli silah yaralanması, iç kanama bulgusu elde edilemediği, cesetteki çürüme sebebiyle ölüm zamanına ilişkin bir beyanda da bulunulamayacağı, kesin ölüm sebebinin Diyarbakır Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi'nce yapılacak moleküler incelemeler, patolojik çalışmalar, İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderilen numuneler üzerinde yapılacak incelemeler ile belirlenebileceği Adli Tıp Heyetince belirtilmiştir” denildi.
BAKAN TUNÇ'TAN NARIN GÜRAN AÇIKLAMASI
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Diyarbakır'da cinayete kurban giden Narin Güran hakkında açıklamada bulundu. Bakan Tunç, "İfade işlemleri devam ediyor. Gece saatlerinde bir kişinin daha ifadesine başvuruldu. Canice katledilmesine sebep olanlar, katledenler bulunacak. En ağır cezayı alacaklar. Soruşturma kapsamında elde edilen bulgular var. İfadeler, çapraz sorgular devam ediyor" dedi