Duran aracından inerek amcayla konuşmaya başladığını anlatan şüpheli N.B., ifadesinde şöyle devam etti:

"Amca bana 'Bir şey atacağız' deyip yardım istedi. Ben de baktım; battaniyeye sarılı bir insan gördüm. Ben yapmam dedim. Bana 200 bin TL vereceğini söyleyince teklifi kabul ettim. Benim arabamda çuval vardı. Çuvalın içine koyup. Dereye götürüp attık."

Şüpheli N.B., Narin’in cesedini sakladıktan sonra hiçbir şey olmamış gibi hayata devam ettiklerine belirterek, “Sonra aramalarda yer aldım. Salim Güran da aramalarda vardı” dedi. Bu ifadelerin ardından amcanın bir kez daha ifadesinin alınacağı belirtildi.

Toprağa verilen Narin’in ön otopsi raporu da ortaya çıktı. Ortaya çıkan rapora göre, Narin’in bedeninden 91 numune alındığı, çuvalda sol bacağının diz kısmından kopuk olduğu, kemik parçalarının da İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’na gönderildiği öğrenildi.