İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul, Bursa, Diyarbakır ve Gaziantep'te düzenlenen operasyonlarda 13 şüphelinin büyük miktarda uyuşturucuyla yakalandığını bildirdi.

AA'da yer alan habere göre Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, zehir tacirlerine yönelik düzenlenen Narkogüç operasyonları kapsamında İstanbul ve Bursa'nın İnegöl ilçesinde gerçekleştirilen operasyonlarda 5, Diyarbakır ve Gaziantep'teki operasyonda ise 8 şüphelinin büyük miktarda uyuşturucuyla yakalandığını kaydetti.

Operasyonların artarak devam edeceğini, zehir tacirlerine göz açtırmayacaklarını belirten Yerlikaya operasyonlara ilişkin şunları kaydetti:

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"İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yürütülen çalışmalar kapsamında Sultanbeyli ve Pendik ilçeleriyle, Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzün desteğiyle İnegöl’de yapılan operasyonlarda 1 ton 237 kilogram metamfetamin ele geçirildi, 5 şüpheli şahıs yakalandı.

Diyarbakır İl Jandarma ve Gaziantep İl Jandarma komutanlıklarımızca Bölücü Terör Örgütü’nün finans kaynaklarını engellemek amacıyla Lice kırsalında ve Gaziantep’te Narkogüç operasyonları düzenlendi. 2 ton 650 kilogram esrar, 3 milyon 450 bin kök kenevir, 1 milyon 200 bin kök skunk ve 121 kilogram skunk ele geçirildi. Operasyonda 8 şüpheli şahıs yakalandı."

Yerlikaya, operasyonları gerçekleştiren polisleri ve jandarmayı tebrik etti.

*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir