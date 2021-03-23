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NATO'dan flaş Rusya açıklaması

NATO üyesi ülkelerin dışişleri bakanları, "NATO kendini uyarlamaya devam edecek. Artan tehditler ve sistematik rekabetle karşı karşıyayız. Rusya'nın saldırgan faaliyetleri Avro-Atlantik güvenliğini tehdit ederken, terörün tüm tür ve tezahürleri hepimiz için süregelen bir tehdit olmaya devam ediyor." mesajını verdi.

NATO'dan flaş Rusya açıklaması
HABERTURK.COM / AA

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaklaşık bir yıl aradan sonra ilk kez Brüksel'deki NATO Karargahı'nda bir araya gelen üye ülkelerin dışişleri bakanları, ortak bir yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, tarafların NATO'nun merkezde olmak üzere Avrupa ve Kuzey Amerika arasındaki transatlantik bağı teyit etmek için bir araya geldiğinin altı çizilirken, "NATO, ortak savunmamızın temelini oluşturmaktadır. Birlikte Washington Anlaşmasına olan ciddi bağlılığımızı ve 5. Madde'de belirtildiği üzere bir müttefiki hedef alan saldırının hepimize yapılmış sayılacağını teyit ederiz." değerlendirmesinde bulunuldu.

"NATO HİÇBİR ÜLKEYE TEHDİT DEĞİL"

NATO'nun tarih boyunca en güçlü müttefik olarak yaklaşık 1 milyar kişinin özgürlüğünü, toprak bütünlüğünü ve ortak değerlerini güvence altına aldığı vurgulanan açıklamada, "NATO, savunma ittifakı olarak hiçbir ülkeye tehdit teşkil etmez." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, NATO'nun daha tehlikeli ve öngörülemez bir güvenlik ortamına cevaben savunma ve caydırıcılık kabiliyetlerini ve duruşunu geliştirdiği kaydedilirken, bunun 7 yıldır üstü üste artan savunma harcamaları, daha yetenekli ve hızlı güçler, önemli misyon ve operasyonlar ile ortaklarla daha derin bağlarla gerçekleştirildiği aktarıldı.

Müttefiklerin daha adil yük paylaşımı konusunda ilerleme sağladığı belirtilen açıklamada, "Avrupa ve Kuzey Amerika'daki müttefiklerimiz bölünmez güvenliğimize sağladıkları katkıları memnuniyetle karşılıyor, daha fazlasını yapmamız gerektiği bilinciyle yapacağımızı teyit ediyoruz." vurgusu yapıldı.

"TERÖRÜN TÜM TÜRLERİ TEHDİT OLMAYA DEVAM EDİYOR"

Açıklamada, "NATO kendini uyarlamaya devam edecek. Artan tehditler ve sistematik rekabetle karşı karşıyayız. Rusya'nın saldırgan faaliyetleri Avro-Atlantik güvenliğini tehdit ederken, terörün tüm tür ve tezahürleri hepimiz için süregelen bir tehdit olmaya devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Saldırgan ve otoriter güçler ile devlet dışı aktörlerin hibrit ve siber tehditler, yeni teknolojilerin kötü niyetle kullanımı ve asimetrik tehditlerle kurallara dayalı uluslararası düzeni zorladığı belirtilen açıklamada, Kovid-19 salgınının da sürekli değişen sınamalarla karşı karşıya olunduğunu gösterdiği, NATO'nun kriz sürecinde savunma ve operasyonel etkinliğini sağlamaya devam edeceği belirtildi.

"YENİ SAYFA" VURGUSU

Açıklamada, transatlantik ortaklığının ortak savunma, siyasi uyum ve kurallara dayalı uluslararası düzenin temel taşı olmaya devam ettiğinin altı çizilirken, bu yıl düzenlenecek NATO Zirvesi'nin transatlantik ilişkilerde yeni bir sayfa açacağı ve gelecek için yön belirleyeceği vurgulandı.

2019 Londra Zirvesi kararları uyarınca, NATO'nun siyasi boyutunu güçlendirmeye devam edeceği belirtilen açıklamada, NATO Stratejik Konsepti'nin de güncellenmesini öneren düşünce sürecinin memnuniyetle karşılandığı kaydedildi.

Açıklamada, "NATO'nun dayanıklılığı, askeri gücü ve küresel bakışını bizimle ortak hedefleri paylaşan uluslararası örgütlerle yakın bağ kurarak daha da güçlendireceğiz. Güvenlik, refah, demokrasi ve özgürlüklerimizi güvence altına almak için birlikte durmaya ve birlikte çalışmaya devam edeceğiz." mesajı verildi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de dün yaptığı açıklamada, Rusya'nın son yıllarda içeride ve dışarıda saldırgan tutum izlediğini belirterek, "Rus devletinin eylemlerinin sorumlusu tabii ki Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'dir. Saldırgan bir tavır modeli görüyoruz. Bunlara muhaliflerin öldürülmesi ve cinayet girişimleri dahil." demişti.

"TERÖR ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELEMİZ SÜRECEK"

Bakanların ortak yazılı açıklaması öncesinde konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise, Türkiye'nin tüm terör örgütleriyle mücadelesinin süreceğini bildirdi.

Birinci oturumdaki hitabının ardından konuşması hakkında sosyal medya hesabından bilgi veren Çavuşoğlu, Türkiye'nin, Afganistan'da barış süreci için gerçekleşecek üst düzey toplantıya ev sahipliği yapacağını belirtti.

Libya'da istikrarın tesisi için Türkiye'nin desteğinin süreceğini kaydeden Çavuşoğlu, "PKK/YPG, Irak ve Suriye'ye de tehdit. Tüm terör örgütleriyle mücadelemiz devam edecek" ifadesini kullandı.

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