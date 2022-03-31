Stoltenberg'den Türkiye'ye teşekkür 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Reuters

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Türkiye'ye Ukrayna ile Rusya arasındaki görüşmelere ev sahipliği için teşekkür ederim" dedi.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Rus işgalinin 36. gününde açıklamalarda bulundu.

RUSYA KİMYASAL SİLAH KULLANIR MI?

"Rusya kimyasal silah kullanır mı?" sorusunu yanıtlayan Stoltenberg, "Kimyasal silah ihtimaline karşı çok dikkatli konuşmam gerekiyor. Eğer gerçekleşirse bu konuda çok ciddi sonuçlar olacaktır, bunun kabul edilemez olduğunu söyleyebilirim" dedi.

TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR

Stoltenberg, Türkiye'ye Ukrayna ile Rusya arasındaki görüşmelere ev sahipliği için teşekkür etti.

Rusya'nın Ukrayna'daki saldırıları sonlandırmadığını belirten Stoltenberg, "Rus birlikleri Ukrayna'dan çekilmiyor yeniden konumlanıyor." ifadelerini kullandı.

Stoltenberg, "Rusya, Kiev'e ve diğer şehirlere baskı yapıyor. Ukrayna'da daha fazla Rus saldırısı bekleyebiliriz, bu daha çok acı getirecektir" dedi.