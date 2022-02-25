NATO liderleri Ukrayna gündemiyle toplandı!

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Son dakika... NATO Devlet ve Hükümet Başkanları, Ukrayna'daki gelişmeler kapsamındaki güvenlik durumunu görüşmek üzere düzenlediği zirve başladı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının başlamasının ardından NATO Olağanüstü Zirvesi, çevrimiçi düzenlenen toplantıyla başladı.

Zirve öncesi açıklamalarda bulunan Stoltenberg, "Moskova bu olayın tek mesulüdür. Bilinçli soğukkanlı ve uzun zamandır sürdürüyorlar. Rusya'ya derhal askeri eylemlerini durdurma çağrısı yapıyoruz." dedi.

"RUSYA'YA EN SERT YAPTIRIMLAR UYGULANACAK"

Rusya'ya en sert yaptırımları uygulayacaklarını söyleyen Stoltenberg, "Ukrayna'nın daima yanındayız." ifadelerini kullandı.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, basının dışarı çıkmasını rica ederek toplantıya başlanacağını söyledi.

"RUSYA'YI HAREKATI DURDURMAYA ÇAĞIRIYORUZ"

Stoltenberg, “Rusya'nın saldırılarını mümkün olan en güçlü şekilde kınıyor ve Rusya'yı askeri harekatını derhal durdurmaya çağırıyoruz” dedi.

Zirvenin açılış konuşmasını yapan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Rusya’nın Avrupa kıtasında barışı bozduğunu belirterek, “Diplomatik bir çözüm bulmak için tüm çabalarımıza rağmen aylardır uyardığımız şey gerçekleşti. Kasıtlı, soğukkanlı ve uzun zamandır planlanmış saldırının tek sorumluluğu Moskova'ya aittir."

"Rusya'nın saldırılarını mümkün olan en güçlü şekilde kınıyor ve Rusya'yı askeri harekatını derhal durdurmaya çağırıyoruz. Ukrayna'nın cesur insanlarının yanındayız. Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü, kendini savunma hakkını ve kendi yolunu seçme hakkını tam olarak destekliyoruz” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı NATO Olağanüstü Zirvesinde, liderler Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi ve son gelişmeleri ele alacak.