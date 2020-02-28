AA

NATO, İdlib'de 33 askerin şehit olduğu saldırının ardından Türkiye'nin talebi üzerine bugün olağanüstü toplanacak.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ittifakın 4. madde kapsamında Türkiye'nin talebi üzerine Suriye'deki durumu değerlendirmek için toplanacağını açıkladı.

1949'da imzalanan ve NATO'nun temelini oluşturan Washington Anlaşması'nın 4. maddesinde şu ifadeler yer alıyor:

Taraflardan herhangi biri, Taraflardan birinin toprak bütünlüğü, siyasi bağımsızlığı ya da güvenliğinin tehdit edildiğini düşündüğü zaman, tüm Taraflar birlikte danışmalarda bulunacaklardır.

STOLTENBERG SALDIRININ ARDINDAN ÇAVUŞOĞLU İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İdlib'deki saldırının ardından Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile bir görüşme gerçekleştirmişti.

Stoltenberg, Esad rejimi ve destekçisi Rusya'nın İdlib'de ayrım yapmaksızın süren hava saldırılarını kınayarak, saldırılara son vermeleri çağrısı yapmıştı.

Stoltenberg, "Tüm taraflar, gerginliği azaltarak bu çok tehlikeli durumun ve bölgedeki korkunç insancıl koşulların daha da kötüleşmesini engellemeli." vurgusunu yapmıştı.