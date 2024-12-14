Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol NBA NBA'de Grizzlies, üst üste 4. galibiyetini aldı - Basketbol Haberleri

        NBA'de Grizzlies, üst üste 4. galibiyetini aldı

        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Memphis Grizzlies, Brooklyn Nets'i 135-119 yenerek üst üste dördüncü galibiyetini elde etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2024 - 10:43 Güncelleme: 14.12.2024 - 10:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Grizzlies, üst üste 4. galibiyetini aldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        NBA'de 8 maç oynandı. Grizzlies, konuk ettiği Nets'i 16 sayı farkla yendi. Bu sonuçla Grizzlies, son 11 maçında 10. galibiyetine ulaştı.

        Grizzlies'ta Ja Morant, 28 sayı ve 10 asistle "double-double" yaparken Desmond Bane 21 sayı, Santi Aldama ve Jaren Jackson, 20'şer sayı kaydetti. Nets'te ise Dorian Finney-Smith, 19 sayı attı.

        Booker ve Durant'tan toplam 64 sayı

        Phoenix Suns, deplasmanda Utah Jazz'ı 134-126 yenerek üç maçlık mağlubiyet serisine son verdi.

        Suns'ta Devin Booker 34 sayı, Kevin Durant 30 sayı, Tyus Jones ise 19 sayı ve 11 asistle oynadı.

        Jazz'da Jordan Clarkson'ın 23 sayısı ile John Collins'in 22 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.

        Sonuçlar:

        Cleveland Cavaliers-Washington Wizards: 115-105

        Philadelphia 76ers-Indiana Pacers: 107-121

        Chicago Bulls-Charlotte Hornets: 109-95

        Memphis Grizzlies-Brooklyn Nets: 135-119

        Minnesota Timberwolves-Los Angeles Lakers: 97-87

        Denver Nuggets-Los Angeles Clippers: 120-98

        Utah Jazz-Phoenix Suns: 126-134

        Portland Trail Blazers-San Antonio Spurs: 116-118

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yoğun kar var!
        Yoğun kar var!
        Bir 'sen benim kim olduğumu biliyorsun' vakası daha!
        Bir 'sen benim kim olduğumu biliyorsun' vakası daha!
        Bakan Fidan: YPG kendini feshetmek zorunda
        Bakan Fidan: YPG kendini feshetmek zorunda
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        Borçlanmada kısmi iade yapılmaz
        Borçlanmada kısmi iade yapılmaz
        3 milyar dolarlık sarsıntı
        3 milyar dolarlık sarsıntı
        Ülke ülke en çok kullanılan soyadları
        Ülke ülke en çok kullanılan soyadları
        Arkadaşının aşkını fotoğraflaması konuşuldu
        Arkadaşının aşkını fotoğraflaması konuşuldu
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        En iyi 5 Christopher Nolan filmi
        En iyi 5 Christopher Nolan filmi
        2024'ün en popüler viral trendleri
        2024'ün en popüler viral trendleri
        Zehirli yeşil elbiselerden yanan taraklara...
        Zehirli yeşil elbiselerden yanan taraklara...
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Gözaltına alındı
        Gözaltına alındı
        İstanbul derbisini Kasımpaşa kazandı!
        İstanbul derbisini Kasımpaşa kazandı!
        NATO: Savaşa hazır olmalıyız
        NATO: Savaşa hazır olmalıyız
        Hüseyin Yücel'den çarpıcı açıklamalar!
        Hüseyin Yücel'den çarpıcı açıklamalar!
        Bıçaklı 'gasp' girişimi kamerada
        Bıçaklı 'gasp' girişimi kamerada
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Dünya Kupası yolunda rakiplerimiz belli oldu
        Dünya Kupası yolunda rakiplerimiz belli oldu