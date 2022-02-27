Necmettin Erbakan, vefatının 11'inci yılında anılıyor 0:00 / 0:00

AA

Eski başbakanlardan merhum Necmettin Erbakan'ın 11. ölüm yılı dolayısıyla Saadet Partisi tarafından Haliç Kongre Merkezi’nde anma programı düzenlendi.

Programa, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal da katıldı.

"SÜRECİN NİŞANESİ OLARAK TARİHTEKİ YERİNİ ALACAK"

Kılıçdaroğlu, programdaki konuşmasında, bugünkü toplantının, kutuplaşmayı ve çatışmayı hızla azaltmayı başardıkları bir sürecin nişanesi olarak tarihteki yerini alacağını söyledi.

Beş yıl önce başlattıkları diyalogun ve toplumsal uzlaşma çabasının ulaştığı noktadan herkesin gurur duyması gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, diyaloğun başlangıcında kendisine ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na tepki gösterenlerin, bugün ortaya çıkan tablodan mutluluk duyduklarını bildiğini ifade etti.

Merhum Erbakan için 5 yıl önceki anma toplantısının 16 Nisan 2017 referandumunun arifesinde düzenlendiğine işaret eden Kılıçdaroğlu, o gün Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi olarak adlandırılan sürecin sonuçları itibarıyla Türkiye'yi derin bir sosyal, siyasal ve ekonomik buhran içine sürükleyeceğini ifade ettiklerini dile getirdi.

Kemal Kılıçdaroğlu, geçen zamanın kendilerini yanıltmak bir yana haklılıklarını gösterdiğini savunarak, "Bugün söylediklerimizin haklılığı ışığında ne yapmalıyız? Bana göre buhrandan nasıl bir yol ve yöntemle çıkacağımızı halkımıza anlatmalıyız. Toplumumuzun bizden duymak istediği de budur. Vatandaşlarımızın bizim ortak geleceğimize dair düşlerimizi, planlarımızı ve içinde bulunduğumuz buhrandan nasıl çıkacağımızı duymaya ihtiyaçları var. Doğrusu vatandaşlarımızın umuda ihtiyacı var. Yaşadığımız sosyal, siyasal ve ekonomik buhrandan uzlaşarak ve birlikte çıkabiliriz." değerlendirmesini yaptı.

'HELALLEŞME' AÇIKLAMASI

Necmettin Erbakan'ın hayatının, kendilerine nasıl bir gelecek kurmak zorunda olduklarını ve omuzlarındaki sorumluluğu göstermesi açısından da yol gösterici olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, bu yol göstericiliğin en önemli işaretinin de ömrünü vakfettiği, kurucusu ve önderi olduğu siyasi hareketin "milli görüş" adını taşıması olduğunu kaydetti.

Erbakan'ın milliliği ve vatanseverliğinin, siyasi rakiplerini düşman olarak gören bir millilik ve vatanseverlik söylemi olmadığını, herkesi kuşattığını ve kucakladığını aktaran Kılıçdaroğlu, Erbakan'ın milliliği ve vatanseverliğinde kin ve nefret olmadığını, çatışma ve kavganın yerine barış ve uzlaşma bulunduğunu ifade etti.

Kemal Kılıçdaroğlu, helalleşme çağrısını ilk olarak, geçen yılki Erbakan'ı anma toplantısında dile getirdiğini anımsatarak, şöyle konuştu:

"Benim için helalleşme, yaşanan mağduriyetlere istinaden oluşan hukuki hak ve taleplerden vazgeçmek değildir. Yaşanan acıların yarattığı kişisel ve toplumsal yaraları sineye çekmek, geçmişi unutmak veya unutturmak da değildir. Aksine helalleşme, geçmişte her ne gerekçeyle her ne yaşanmış olursa olsun, yaşananların hukuki, ahlaki ve vicdani sonuç ve sorumluluklarından kaçmamak ve kaçınmamaktır. Helalleşme, geçmişimizle yüzleşebilmek demektir. Helalleşme, biz siyasetçilerin birbirine yönelik olarak ve eğer mağduriyetlerine neden olduğumuz kişiler varsa onların da karşısına içtenlikle, samimiyetle çıkıp özür dileyebilmektir. Benim için helalleşme, hep birlikte yeni bir gelecek inşa edebileceğimize yönelik inancımın tezahürüdür. Karşılıklı razı olma halidir, karşılıklı bağışlama ve hoşgörüye dayalı bir kardeşlik ortamını kurabilme düşünce iklimine sahip olmaktır."

Helalleşmenin, nerede bir kötülük varsa o kötülüğü yaratanlardan ya da tüyü bitmemiş yetimin hakkına ve beytülmale el uzatanlardan, bağımsız ve tarafsız yargı yoluyla hesap sormayı engellemeyeceğini belirten Kılıçdaroğlu, "Çünkü helalleşme, kimseye kin tutmamaktır ama haksızlıklar karşısında da dilsiz şeytan olmamaktır. Bunu başardığımızda ki başaracağız, devletimiz adil olacak ve bu adil devletin yurttaşları ve bu adil devletin tüm muhacirleri insanca yaşayacaktır." diye konuştu.

Beş yıl öncesine göre çok daha güzel bir noktada olduklarını aktaran Kılıçdaroğlu, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kurucusu olduğu Cumhuriyet'in 100. yılında, Cumhuriyeti demokrasiyle taçlandıracaklarını çünkü demokrasinin, yaşanan sorunların çözümünün tek ilacı olduğunu kaydetti.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, sözlerini Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ı rahmetle anarak sonlandırdı.