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İsrail kabinesi, İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında imzalanan normalleşme anlaşmasını onayladı.

Anlaşma, onay için İsrail Parlamentosu'na gönderildi.

Öte yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bugün BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek ilişkileri geliştirmek üzerine görüştüğü bildirildi.

Görüşmeyle ilgili yapılan açıklamada, Netanyahu'nun veliaht prensi İsrail'e davet ettiği ve Netanyahu'nun da BEA'yi ziyaret için davet aldığı belirtildi.