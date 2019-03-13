Nijerya'da içerisinde bir eğitim kurumunun da olduğu bir binanın çöktüğü ve çok sayıda kişinin enkaz altında kaldığı öğrenildi.

Nijerya'nın Lagos kentinde, çatı katında ilkokul bulunan binanın çöktüğü ve çok sayıda kişinin enkaz altında kaldığı öğrenildi. Olayda ölen ya da yaralanan olup olmadığı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.

Bölge Acil Durum yetkilileri çok sayıda öğrencinin hastaneye sevk edildiğini, aralarında ağır yaralıların da bulunduğunu duyurdu.

Görgü tanıkları, çökmenin, çocuklar dersteyken meydana geldiğini söyledi.

Ülkenin güneybatı bölgesindeki Ulusal Acil Durum Yönetimi Ajansı sözcüsü Ibrahim Farinloye olayda hayatını kaybeden olup olmadığı konusunda henüz bilgi edinmediklerini aktardı.

Nijerya'nın Lagos kentinde 2016 yılında bir binanın çökmesi sonucu 34 kişi hayatını kaybederken, yine aynı yıl Akwa Ibom eyaletinde bir kilisenin çökmesi sonucu en az 160 kişi hayatını kaybetmişti.