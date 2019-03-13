Adalet Bakanı Abdulhamit Gül "Nöbetçi noterlik hizmetini 6 Nisan itibariyle başlatıyoruz" dedi.

Bakan Gül yaptığı açıklamada, "Türkiye Noterler Birliği ile vardığımız mutabakat çerçevesinde uygulamaya 6 Nisan'dan itibaren başlayacağız. Bu tarihten itibaren bütün illerimizde, Cumartesi ve Pazar günleri için nöbetçi olarak belirlenen noterlik daireleri, hafta içi uygulanan çalışma saatleri boyunca hizmet verecek" ifadelerini kullandı.