NYT fotoğrafçısı kurşunu görüntüledi!
ABD Başkan adayı Trump'a yönelik suikast girişiminde dikkat çeken bir görüntü ortaya çıktı. New York Times fotoğrafçısı Doug Mills, Trump'ın hemen yanından geçen kurşunu görüntülemeyi başardı
Giriş: 14.07.2024 - 11:02 Güncelleme: 14.07.2024 - 11:02
Cumhuriyetçi Partinin başkan adayı eski ABD Başkanı Donald Trump'a miting sırasında suikast girişiminde bulunan ve olay mahallinde öldürülen 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks'un silahından çıkan kurşun görüntülendi.
New York Times fotoğrafçısı Doug Mills, Trump'ın hemen yanından geçen kurşunu görüntülemeyi başardı.
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