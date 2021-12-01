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SON DAKİKA: O an kamerada! Adres sorarken kalp krizi! - Haberler

O an kamerada! Adres sorarken kalp krizi! 0:00 / 0:00

AA

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki Bahçeli Camii'nin yakınlarına gelen I.D (25), yolda karşılaştığı kişiye Kumgeçit mevkiine gitmek istediğini söyleyerek adres sordu.

BİR ANDA YERE YIĞILDI

AA'da yer alan habere göre bu esnada kalp krizi geçiren I.D, yere yığıldı. Adres sorduğu kişi kadına ilk müdahaleyi yaptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan I.D'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

OLAY KAMERAYA YANSIDI

Bu arada, kadının kalp krizi geçirip yere yığılma anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.