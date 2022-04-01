O an kameraya yansıdı! Tonlarca mermer! Feci ölüm! 0:00 / 0:00

İHA

Son dakika haberler... Muğla'nın Bodrum ilçesinde, edinilen bilgiye göre, Akçaalan Mahallesi'nde bir mermer satış ofisinin önüne gelen 44 yaşındaki Mehmet Küçükbaş tonlarca mermerin üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

SOHBET EDERKEN DEHŞET YAŞANDI

İHA'da yer alan son dakika haberine göre mermerleri taşımak için vinç ile gelen Mehmet Küçükbaş bir süre kapı önünde arkadaşlarıyla sohbet etti. O esnada tonlarca mermer tableti Küçükbaş’ın üzerine devrildi.

AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

Bunun üzerine hızlı bir şekilde arkadaşlarının ve vinç yardımıyla mermerlerin altından çıkarılan Küçükbaş ambulansla Bodrum’daki özel bir hastaneye kaldırıldı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Hastaneye yapılan tüm müdahalelere rağmen Küçükbaş kurtarılamadı. Jandarma ekipleri olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Mehmet Küçükbaş'ın cansız bedeni otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

Mermer tabletlerin Mehmet Küçükbaş’ın üzerine düşmesi ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde ise Mermer tabletlerin önünde duran Küçükbaş’ın üzerine bir anda mermer tabletler altında kalıyor.

Jandarma ekiplerince olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.