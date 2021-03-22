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Son dakika haberler... O ilde HES kodu sorgusu fotoğraflı kimlik belgesi ile teyit edilecek

Sağlık Bakanlığının açıkladığı 100 binde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı en fazla artan 5 ilden biri olan Yalova'da, salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı. Bu kapsamda kentte HES kodunun fotoğraflı kimlik belgesi teyidiyle sorgulanması zorunluluğu getirildi

Son dakika: O ilde HES kodu sorgusu için yeni karar - Haberler
AA

Vali Muammer Erol başkanlığında gerçekleştirilen İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Toplantısı'nda alınan kararlar, Valilik tarafından yazılı açıklamayla duyuruldu.

Buna göre, il merkezi ve ilçe merkezlerinin, tüm kamu kurum ve kuruluşlarına, yeme içme yerleri, AVM'ler, zincir marketler, pazar yerlerine, kahvehane, kıraathane, internet kafe, internet salonu, elektronik oyun salonları, bilardo salonu, dernek lokali, lunapark, tematik parklar, berber, kuaför, güzellik salonu, güzellik merkezleri, hamam, sauna ve masaj salonu, kaplıca, nikah salonu, düğün salonu, tiyatro gibi kültürel aktivite yerleri, kütüphane, spor salonları ve spor merkezlerine girişlerde, İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ile Yalova'ya gelişlerde, taksilerde HES kodu kontrolleri fotoğraflı kimlik belgesi teyidiyle gerçekleştirilecek, ateş ölçümü yapılacak.

AA'da yer alan habere göre, resmi ve özel okullar ile kurumlara girişlerde, Sağlık Bakanlığı ile sağlanan entegrasyonla oluşturulan, Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEBBİS) üzerinden ve ayrıca anlık olarak SMS yolu ile risk durumu takibi yapılan öğretmen, öğrenci ve personel dışında kalan kişiler ve ziyaretçiler için HES sorgulamasında aynı yöntem uygulanacak.

Uygulama, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler, kooperatifler ve kat malikleri tarafından düzenlenecek genel kurul dahil kişilerin bir araya gelmesine neden olan her türlü etkinliğin, Valilik ya da kaymakamlıklara bilgi verilerek düzenlenecek organizasyonlarda (kişi başına 8 metrekare alan bırakma ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı 300'ü geçmemek üzere) girişlerde, kent merkezinde "Kafeler Sokağı" olarak bilinen Huzur Sokağı ve Barış Sokağı'nın bulunduğu bölgeye girişlerde de geçerli olacak.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu gün ve saatlerde market ve AVM otoparkları kapalı tutulacak.

APARTMAN VE SİTE YÖNETİCİLERİNE UYARILARDA BULUNULACAK

Kentte, temaslı bilgilerini doğru vermeyen kişilerin tespiti halinde haklarında idari ve adli yaptırım başlatılacak. Banka, PTT gibi iş yerlerinde oluşabilecek kalabalığı önlemek için şube ve hizmet verilecek nokta sayısı artırılacak, mümkün olduğunca randevu ya da uzaktan erişimle işlemlerin yapılması sağlanacak.

Ev ziyaretlerine katılacak kişi sayısını sınırlandırmak için gerek denetim gerekse filyasyon ekiplerinin bina ve evlerde görülen kalabalıkları tespiti halinde gerekli idari yaptırımlar uygulanacak.

Apartman ve site yöneticilerine kalabalık ev ziyaretleri ve site içinde değişik amaçlarla toplanmaları önlemeleri amacıyla uyarıda bulunulacak.

Virüsün bulaşma riskini azaltmak amacıyla okul müdürlerince öğrencilerin ders dışında bir araya gelmeleri, velilerin de okul içi veya okul bahçelerinde bir araya gelmeleri önlenecek. Öğrencilerin okulun açık olduğu saatlerde okul bahçesi dışına çıkmasına izin verilmeyecek.

Denetim ekiplerinde yer alan personel için kendilerini belli edecek özel kıyafet yaptırılacak.

Ayrıca, belediye tarafından Türkçe, İngilizce ve Arapça bilgilendirme afiş ve broşürleri yaptırılıp asılacak.

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