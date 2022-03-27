Ocakta unutulan yemek evi yaktı iddiası! 0:00 / 0:00

DHA

Yangın 12.30 sıralarında 12 katlı bir binanın 11. katındaki dairede çıktı. İddiaya göre, oğlu ile birlikte kalan kadın, ocakta yemek unutup Eminönü'ne gitti.

Kısa sürede daireden dumanların yüklediğini görenler durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekipler kısa sürede yangını kontrol altına alırken olayda yaralanan ya da ölen olmadı.

"OCAĞI AÇIK BIRAKMIŞ"

Site yöneticisi Ali Gündüz, "Ben sitenin amiriyim. Yaşlı bir kadın ve oğlunun kaldığı ev. Oğlu evde yokmuş zaten. Kadın bir saat önce Eminönü'ne gitmiş ocağı açık bırakmış. Sonra yangın çıktı. Yaralı yok bir sıkıntı yok şu anda." dedi.

"İÇERDE KİMSE YOKTU YARALI DA YOK"

Yangın çıkan evin alt katında oturan Hasan Özdemir, "Kadın evde gazı açık bırakmış. Sonra Eminönü Sirkeci'ye gitmiş. Ev de yandı. İçerde kimse yoktu yaralı da yok." ifadesini kullandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, dairede maddi hasar oluştu.