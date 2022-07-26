Oğlu sulama kanalına düştü! Baba suya atladı! 0:00 / 0:00

İHA

Adana’nın Ceyhan ilçesinde sulama kanalına düşen oğlunu kurtarmak isteyen baba Ramazan Aslan (40) hayatını kaybederken; sudan çıkarılan 9 yaşındaki oğlu ise hastanede yaşam savaşı veriyor

Alınan bilgiye göre, Ceyhan ilçesine bağlı Narlık Mahallesi’nde çobanlık yapan 40 yaşındaki Ramazan Aslan, 9 yaşındaki oğlu Melih ile birlikte keçi otlatmaya çıktı.

SULAMA KANALINA DÜŞTÜ

İHA'da yer alan habere göre küçük Melih, henüz bilinmeyen bir nedenle hayvanları otlattıkları bölgeden geçen sulama kanalına düştü.

OĞLUNU KURTARMAK İÇİN SUYA ATLADI

Oğlunun kanala düştüğünü gören baba Ramazan Aslan, suya girerek Melih’i kurtarmaya çalıştı. Baba Aslan’ın yardım çağrılarını duyan vatandaşlar, hemen yardıma koştu.

BABA AKINTIYA KAPILDI

Suda çırpınan Melih, vatandaşların çabası ile kıyıya çıkarılırken; baba Ramazan Aslan ise akıntıya kapıldı. İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve jandarma ile arama-kurtarma ekipleri sevk edildi.

ÇOCUK TEDAVİ ALTINA ALINDI

Sudan çıkarılan talihsiz çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ceyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Küçük Melih, daha sonra Adana’daki hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.

BABANIN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Akıntıya kapılarak kaybolan baba Ramazan Aslan’ın cansız bedeni ise olay yerinden yaklaşık 8 kilometre uzakta bulundu.

ELBİSTAN'DA TOPRAĞA VERİLECEK

Baba Aslan’ın cenazesinin, Adana’daki otopsi işlemlerinin ardından Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde defnedileceği öğrenildi.