Oğlunu kaybeden sağlıkçıya anlamlı ödül 0:00 / 0:00

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Anestezi Uzmanı Dr. Gülsüm Kılınç, yaşatmak için yaşayan on binlerce fedakâr doktordan biri oldu. Doktor eşi Şenol Kılınç ile koronavirüse karşı Batman'da omuz omuza bir mücadele verdi.

TRT Haber'in haberine göre çift, geçen yıl haziran ayında acıların en büyüğünü yaşadı. Çiftin 7 yaşındaki oğulları Toprak, geçirdiği koronavirüs sonrası gelişen komplikasyonlar nedeniyle yaşamını yitirdi. Acılı aile ise, 'Başka evlatlar yaşamını yitirmesin' diye mücadelesini sürdürdü.

ÖDÜLÜ KAYBETTİĞİ OĞLUNA ADADI

Kılınç, 14 Mart Tıp Bayramı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ankara'ya davet edildi. Salgınla mücadelede üstün hizmetlerinden dolayı Erdoğan'ın elinden ödül aldı.

Kılınç, ödülünü hayatını kaybeden oğlu Toprak ve sağlık çalışanlarına adadı. Yaptığı konuşmada da, "Ben bu ödülü bütün meslektaşlarım, hayatını kaybeden arkadaşlarım ve oğlum adına kabul etmek istiyorum. Bugün bizim için çok kıymetliydi, cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklamalar da çok kıymetliydi. Teşekkür ederiz herkese" ifadelerini kullandı.

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