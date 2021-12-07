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Haberler Gündem Son dakika: Öğrenci servisi kamyonetle çarpıştı: 15 yaralı!
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Diyarbakır'da öğrenci servisiyle kamyonet çarpıştı: 15 yaralı

Diyarbakır'da, öğrenci servisi ile kamyonetin çarpıştığı kazada çoğu öğrenci 15 kişi yaralandı

Son dakika: Öğrenci servisi kamyonetle çarpıştı: 15 yaralı!
Öğrenci servisi kamyonetle çarpıştı! 15 kişi yaralandı
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DHA

Kaza, akşam saatlerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 80 ACM 378 plakalı öğrenci servisi, karşı yönden gelen ve sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen kamyonet ile kafa kafaya çarpıştı.

DHA'nın haberine göre, çarpışmanın şiddetiyle savrulan öğrenci servisi, takla atarak yan yattı. Öğrenci servisinde bulunan çoğu öğrenci 15 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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