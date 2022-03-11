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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Okul müdüründen hayat kurtaran müdahale!
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Müdür, nefes borusuna yiyecek kaçan öğrenciyi Heimlich manevrasıyla kurtardı

Gaziantep'te korkutan bir olay meydana geldi. Kentte, nefes borusuna yiyecek takılan öğrenci Ahmed A.'yı ortaokulun müdürü Abdulazmi Çelik, Heimlich manevrasıyla kurtardı. Bu anlar, okulun güvenlik kamerasına yansıdı

Son dakika: Okul müdüründen hayat kurtaran müdahale!
Okul müdüründen hayat kurtaran müdahale!
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DHA

Korkutan olay, dün kentteki İnkılap İmam Hatip Ortaokulu'nda meydana geldi. 7'nci sınıf öğrencisi Ahmed A.'nın nefes borusuna, ders arasında yemek yediği sırada yiyecek takıldı.

DHA'nın haberine göre, nefes almakta zorluk çeken öğrencinin arkadaşları, okul müdürüne haber verdi.

Müdür Abdulazmi Çelik, Heimlich manevrası olarak bilinen, karna baskı uygulamayla yapılan ilk yardım müdahalesiyle çocuğu kurtardı. Öğrencinin yemek yerken tıkanması, arkadaşlarının paniği ve müdür Çelik'in müdahale ettiği anlar, okulun güvenlik kamerasına yansıdı.

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