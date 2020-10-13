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HaberlerGündem3. SayfaSon dakika OKULDA KORONA! öğretmen ve öğrenci pozitif çıktı! 30 öğrenci karantinada! - Haberler
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30 öğrenci karantinada! Öğretmen ve öğrenci pozitif çıktı!

Ordu'nun Fatsa ilçesinde bulunan Dumlupınar İlkokulu'nda, 1 öğretmen ve 1 öğrencide koronavirüs tespit edildi. Öğretmen ile öğrenci tedaviye alınırken, sınıftaki 30 öğrenci ise karantina tedbirleri uygulanmaya başladı

Son dakika OKULDA KORONA! öğretmen ve öğrenci pozitif çıktı! 30 öğrenci karantinada! - Haberler
DHA

Ordu'nun Fatsa ilçesinde bulunan Dumlupınar İlkokulu'nda, yüksek ateş belirtisi gösteren 1 öğretmen ve 1 öğrenciye, Fatsa Devlet Hastanesi'nde Covid-19 testi yapıldı. Sonuçları pozitif çıkan öğretmen ve öğrenci, tedaviye alınırken, sınıftaki 30 öğrenci de 14 gün süreyle karantinaya alındı.

"SAĞLIK ÖNLEMİ ALINDI EĞİTİM DEVAM EDECEK"

DHA'da yer alan habere göre okul görevlileri, sınıfta dezenfeksiyon çalışması yaptı. Dumlupınar İlkokulu Okul Aile Birliği Başkanı Tülay Demirbaş, "Sınıfımız karantinadadır. Yüz yüze eğitim başladığından bu yana tüm sağlık önlemleri alınmıştır. Velilerimizi endişelendirecek bir sorun yoktur. Eğitim devam etmektedir" dedi.

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