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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Okulda zehirlenme paniği! 10 öğrenci hastanelik oldu
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Adıyaman'da 10 öğrenci, zehirlenme şüphesiyle hastanelik oldu

Adıyaman'da korkutan bir olay yaşandı. Kentte ortaokul öğrencisinin sırasını temizlemek için evden getirdiği tuz ruhu ile çamaşır suyunu karıştırması sonucu çıkan gazdan 10 arkadaşı etkilendi. Öğrenciler, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Son dakika: Okulda zehirlenme paniği! 10 öğrenci hastanelik oldu
Okulda zehirlenme paniği! 10 öğrenci hastanelik oldu
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DHA

Olay, sabah saatlerinde Emniyet Ortaokulu'nda meydana geldi. 6'ncı sınıfta eğitim gören ve ismi öğrenilemeyen öğrenci, evden getirdiği tuz ruhu ve çamaşır suyu ile teneffüste sırasını temizlemek istedi.

DHA'nın haberine göre, öğrencinin döktüğü temizlik ürünlerini karıştırmasıyla ortaya çıkan gazdan 10 arkadaşı etkilendi.

SAĞLIK DURUMLARININ İYİ OLDUĞU AÇIKLANDI

Öğretmenlerin fark etmesi üzerine okula çağrılan sağlık ekibi, öğrencileri zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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