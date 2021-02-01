Cumhurbaşkanı Erdoğan, milyonlarca öğrenci ve aileyi ilgilendiren açıklamalarda bulundu. Erdoğan, okullarda yüz yüze eğitim süreci ile ilgili 1 Mart ve 15 Şubat tarihlerini işaret etti. Öğrenciler ve aileler merak ediyor: Okullar açılıyor mu? Okullar ne zaman açılacak?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? HANGİ SINIFLAR İÇİN OKULLAR AÇILIYOR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Köy okullarında 15 Şubatta eğitim öğretimin başlamasını kararlaştırdık." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "8. ve 12. sınıflar ile ilkokul ve özel eğitim öğretim kurumlarında eğitimin 1 Mart'ta başlaması için çalışma yapılacak." açıklamasında bulundu.