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Son dakika! Okullar ne zaman kapanacak? Okullar kapanacak mı?

Mart ayı itibariyle koronavirüs tedbirleri gevşetildi ve okullar açıldı. Koronavirüs vaka sayısının artış göstermesi nedeniyle okulların kapanıp kapanmayacağı merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, süreç ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili ne zaman? İşte detaylar...

Son dakika! Okullar ne zaman kapanacak? Okullar kapanacak mı?

Koronavirüs salgını gölgesi altında yüz yüze eğitim başladı. Vaka sayısının artması nedeniylle okulların yeniden kapanıp kapanmayacağı merak ediliyor. Her yıl Haziran ayında başlayan yaz tatili bu sene biraz daha ileri bir tarihe taşındı. Okullar ne zaman kapanacak? Okullar kapanacak mı?

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Milli Eğitim Bakanı Selçuk okulların kapanacağı tarih ile ilgili, "Öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmakla ilgili planlama çalışmaları var. Ara tatil yok." bilgisini paylaştı.

Bakan Selçuk, vaka sayısının artmasına bağlı olarak okulların kapanıp kapanmyacağı ile ilgili il bazında valiliklerin karar vereceğini söyledi.

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