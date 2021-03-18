Çarptığı kediyi telef eden sürücüyü uyarmak için otomobilin peşinden koştu

Koronavirüs salgını gölgesi altında yüz yüze eğitim başladı. Vaka sayısının artması nedeniylle okulların yeniden kapanıp kapanmayacağı merak ediliyor. Her yıl Haziran ayında başlayan yaz tatili bu sene biraz daha ileri bir tarihe taşındı. Okullar ne zaman kapanacak? Okullar kapanacak mı?

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Milli Eğitim Bakanı Selçuk okulların kapanacağı tarih ile ilgili, "Öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmakla ilgili planlama çalışmaları var. Ara tatil yok." bilgisini paylaştı.

Bakan Selçuk, vaka sayısının artmasına bağlı olarak okulların kapanıp kapanmyacağı ile ilgili il bazında valiliklerin karar vereceğini söyledi.