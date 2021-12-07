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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Olay yerindeki itirafa müebbet hapis!
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Son dakika haberler... Aracı uçuruma sürüp karısını öldürdü! Olay yerindeki itirafa müebbet hapis!

Bursa'da kullandığı otomobili uçuruma sürerek eşi Esra Aşlar'ın (24) ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılandığı davada beraat eden Batuhan Aşlar (42), Yargıtay'ın kararı bozmasının ardından yeniden hakim karşısına çıktı. Davada ise zanlı, olay yerine giden jandarma personeline 'Eşimin başını okşadım, ikimiz de ölecektik. Siz de sıkın kafama' dediği ortaya çıkınca 'Kasten öldürmek' suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Yargıtay da kararı onadı

Son dakika: Olay yerindeki itirafa müebbet hapis!
Olay yerindeki itirafa müebbet hapis!
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DHA

Mudanya ilçesinde, 2009 yılının kasım ayında eski CHP İl Başkanı Hakan Aşlar'ın oğlu Batuhan Aşlar'ın kullandığı otomobil, uçuruma yuvarlandı.

DHA'da yer alan habere göre Aşlar'ın yanındaki eşi Esra Aşlar, yaşamını yitirdi. Yaralanan Batuhan Aşlar, taburcu olduktan sonra gözaltına alınıp işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede savcılıkça tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Soruşturma sonunda Batuhan Aşlar hakkında eşinin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle Bursa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Yapılan yargılama sonunda 2011 yılında verilen kararda Aşlar beraat etti.

KAZA DEĞİL, KASTAN ADAM ÖLDÜRME

Esra Aşlar'ın ailesinin avukatları, Batuhan Aşlar'ın olay yerine gelen jandarmalara, "Eşimin başını okşadım, ikimiz de ölecektik. Siz de sıkın kafama" dediğini öne sürerek, kararın bozulması için temyize gitti. İtirazı değerlendiren Yargıtay, kararı bozup Batuhan Aşlar'ın 'Kasten adam öldürmek' suçundan yeniden yargılanmasını kararlaştırdı.

YARGITAY KARARI ONADI

Yerel mahkemede tekrar görülen davada, bu kez olay yerine giden jandarma personelinin ifadesine başvuruldu. Jandarmalar ifadelerinde, olay yerine gittiklerinde sanığın kendilerine "Eşimin başını okşadım, ikimiz de ölecektik. Siz de sıkın kafama" dediğini söyledi. Batuhan Aşlar, ömür boyu hapis cezasına çarptırılıp tutuklandı. Sanık avukatlarının itirazı üzerine Yargıtay kararı bu kez Batuhan Aşlar'ın akli dengesinin yerinde olup olmadığının araştırılmadığını gerekçe göstererek bozdu. Geçen yıl mart ayında tekrar hakim karşısına çıkan, akli dengesinin yerinde olduğu belirlenen Batuhan Aşlar, bir kez daha ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Sanık avukatlarının itizarı üzerine kararı inceleyen Yargıtay, ömür boyu hapis cezasını onadı.

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