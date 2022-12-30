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Gümüşhane'de belde belediye başkanı kalp krizinden hayatını kaybetti

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesi Söğütlü Belde Belediye Başkanı Rıza Arslan, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Arslan, kuzeni olan Belediye Başkanı Salim Koç'un koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirmesinin ardından başkanlığa seçilmişti

Son dakika: Ölen belediye başkanının yerine seçilmişti! Hayatını kaybetti
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DHA

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesi Söğütlü Belde Belediye Başkanı Rıza Arslan (67), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

DHA'nın haberine göre, Söğütlü Belde Belediye Başkanı Rıza Arslan, dün akşam saatlerinde evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden eski belediye başkanı Salim Ko&ccedil;
Hayatını kaybeden eski belediye başkanı Salim Koç

Söğütlü Belediyesi´nden yapılan açıklamada, "Belediye Başkanımız Rıza Arslan dün akşam geçirdiği kalp krizi sonucunda vefat etti. Beldemizin ve tüm sevenlerinin başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin" ifadelerine yer verildi.

KORONAVİRÜSTEN ÖLEN BAŞKANIN YERİNE SEÇİLMİŞTİ

Arslan, 8 Mart 2021 tarihinde, aynı zamanda kuzeni olan Belediye Başkanı MHP'li Salim Koç'un koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirmesinin ardından meclis üyeleri arasından başkanlığa seçilmişti.

Hayatını kaybeden S&ouml;ğ&uuml;tl&uuml; Belde Belediye Başkanı Rıza Arslan
Hayatını kaybeden Söğütlü Belde Belediye Başkanı Rıza Arslan

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