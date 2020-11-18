SON DAKİKA! Ölen profesörün oğlu da Kovid oldu! Taşçıoğlu'nun oğlu da pozitif! - Haberler

Kaybettiğimiz Taşçıoğlu'nun oğlu da Kovid oldu! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Türkiye, dünyayı vuran küresel pandemiyle mücadelede birçok sağlıkçısını kaybetti. Bunlardan biri de Türkiye'de ilk kez koronavirüs tanısını koyan İstanbul Tıp Fakültesi Dahiliye Profesörü Cemil Taşçıoğlu'ydu.

BABASININ VEFATINI DUYURMUŞTU

Koronavirüs nedeniyle 1 Nisan'da 68 yaşında hayatını kaybeden ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ismini verdiği Prof. Dr. Taşcıoğlu'nun vefatını oğlu Onur Taşçıoğlu sosyal medya hesabından duyurmuştu.

"KİM DERDİ Kİ O İLACI KULLANACAĞIM"

Babasının vefatını sosyal medya hesabından duyuran Onur Taşçıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda ise bu sefer şu cümleleri yazdı: "Kim derdi ki günün birinde Çin'den babam için benim de getirtilebilmesinde uğraşlarda bulunduğum ilacı ben de aynı hastalıktan dolayı kullanacağım!"

PROF. DR. CEMİL TAŞÇIOĞLU KİMDİ?

1952 yılında Rize’de doğan Cemil Taşcıoğlu, Çapa Tıp Fakültesi'nde öğrenimini tamamladıktan sonra ilk olarak Şanlıurfa’da doktor olarak göreve başlamıştır. Şanlıurfa’dan sonra Çapa Tıp Fakültesi'nde görevine devam eden Taşcıoğlu, küresel salgın olan koronavirüsün Türkiye’de görülen ilk vakalarına baktı. Ölüm nedeni olan virüsü de bu muayeneler ve tedaviler sırasında kaptı.