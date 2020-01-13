2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde eden Kadın Milli Voleybol Takımımız yurda döndü!
A Milli Kadın Voleybol Takımımız 2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri final maçında Almanya 3-0 yenerek olimpiyatlara katılma hakkını elde etmişti.
Filenin Sultanları, tarihinde ikinci kez olimpiyat vizesi almıştı. 2012 Londra Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milliler, Avrupa Kıta Elemeleri finalinde Almanya'yı 3-0 mağlup ederek 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkını elde etmişti.
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