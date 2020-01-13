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HaberlerVoleybol

Son dakika: Olimpiyat vizesi alan Filenin Sultanları İstanbul'da!

Son dakika haberine göre 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde eden Kadın Milli Voleybol Takımımız yurda döndü!

Filenin Sultanları

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde eden Kadın Milli Voleybol Takımımız yurda döndü!

A Milli Kadın Voleybol Takımımız 2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri final maçında Almanya 3-0 yenerek olimpiyatlara katılma hakkını elde etmişti.

Filenin Sultanları, tarihinde ikinci kez olimpiyat vizesi almıştı. 2012 Londra Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milliler, Avrupa Kıta Elemeleri finalinde Almanya'yı 3-0 mağlup ederek 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkını elde etmişti.

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