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Haberler Yaşam On Numara Son dakika: On Numara çekiliş sonuçları 3 Haziran 2022 AÇIKLANDI! On Numara sonucu sorgulama ekranı! Kazandıran numaralar...
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On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! 3 Haziran 2022 On Numara sonucu sorgulama ekranı

On Numara Çekilişi sonuçları için gözler Milli Piyango İdaresi'ne çevrildi. Sisal Şans tarafından Pazartesi ile Cuma günleri olmak üzere düzenlenen On Numara çekilişi sonuçları Noter huzurunda canlı yayınla 20:00'da açıklandı. Haftanın son On Numara çekilişi sonuçları araştırılıyor. İşte 3 Haziran 2022 On Numara çekiliş sonuçları ve sonuç sorgulama ekranı...

Son dakika: On Numara çekiliş sonuçları 3 Haziran 2022 AÇIKLANDI! On Numara sonucu sorgulama ekranı! Kazandıran numaralar...

On Numara sonuçları şansının deneyen binlerce kişinin gündeminde. Milli Piyango İdaresi tarafından noter huzurunda haftada 2 kez gerçekleştirilen On Numara çekilişi sonuçları için heyecan devam ediyor. İşte 3 Haziran Cuma On Numara çekilişi hakkında merak edilenler...

3 HAZİRAN 2022 ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI: 6 - 8 - 11 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 28 - 31 - 34 - 35 - 39 - 50 - 51 - 54 - 58 - 59 - 60 - 61 - 70 - 80

ON NUMARA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi ;

Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 2 TL’dir.

Sen Seç!

Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolu üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılardan da oluşturabilirsin.

Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.

Sistem Oyunu!

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10’dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

Çoklu Çekiliş!

Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

İptal

Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

Ne kadar kazanabilirsin?

On Numara haftada 1 gün çekilir: Pazartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.

Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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