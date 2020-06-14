Kentte akşam saatlerinde, Yeni Mahalle'de yapımı süren otel inşaatının bir bölümünde, iş makinesi yardımıyla beton döküm işlemi sırasında, bilinmeyen nedenle göçük meydana geldi. Göçük nedeniyle 2 işçi yaralanırken, diğer işçilerin durumu haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

İŞÇİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

İHA'nın haberine göre, Ordu’nun Altın ordu ilçesinde bir inşaatta beton dökümü sırasında meydana gelen göçükte bir işçinin cansız bedenine ulaşıldı.

Gelen ekiplerin çalışmasıyla göçük altında kalan 1 işçiye yaralı ulaşıldı. Yaralı işçi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Moloz yığını altında kalan diğer işçinin kurtarılması için ekipler çalışma başlattı.

Geniş güvenlik önlemlerinin aldığı inşaat alanında, ekiplerin çalışmaları sürüyor.