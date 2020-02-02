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HaberlerDünyaSon dakika Kremlin'den önemli açıklama! Rusya, 'Ortadoğu Barış Planı'nı sorguluyor!

Rusya, 'Ortadoğu Barış Planı'nı sorguluyor!

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin sözde Ortadoğu Barış Planı'nın bazı maddelerinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarıyla uyuşmadığını belirtti

Ortadoğu Barış Planı
AA

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov,  Rossiya 1 Televizyonu'nda, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Yüzyılın Anlaşması" olarak adlandırdığı sözde barış planına ilişkin açıklamalarda bulundu. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Filistin-İsrail meselesine ilişkin kararları olduğuna dikkati çeken Peskov, "Planın bazı maddeleri BMGK'nin kararlarıyla tam olarak uyuşmuyor" değerlendirmesinde bulundu.

"PLANIN UYGULANMASI DÜŞÜNDÜRÜYOR"

AA'da yer alan habere göre Filistin'in ABD'nin sunduğu teklife tepki gösterdiğini vurgulayan Peskov, "Filistin'in ve Filistin'i destekleyen bazı Arap ülkelerinin tepkisini görüyoruz. Elbette bu, planın uygulanabilirliğini düşündürüyor" ifadelerini kullandı.

TRUMP'IN SÖZDE BARIŞ PLANI

ABD Başkanı Trump, daha önce İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında sözde Ortadoğu Barış Planı'nı kamuoyuna açıklamıştı. Sözde barış planı kapsamında Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini belirten Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.

Planın açıklandığı toplantıya Birleşik Arap Emirlikleri (BAE),Bahreyn ve Umman'ın Washington büyükelçileri de katılmıştı.

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