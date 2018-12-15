İstanbul'da Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Osmanbey Durağı'nda bir kişi raylara düştü. Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Yapılan incelemede metronun altında kalan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Saat 07.00 sıralarında meydana gelen olay nedeniyle metro seferlerinde aksama yaşanıyor. Hacıosman-Yenikapı yönünde seferler Osmanbey'e kadar, Yenikapı-Hacıosman yönünde ise Taksim'e kadar yapılabiliyor. DHA'nın haberine göre; durağa gelenler otobüsler ile götürülüyor.

Polis, olayın intihar mı yoksa kaza mı olduğu yönündeki incelemesini sürdürüyor.

Öte yandan Metro İstanbul'un Twitter hesabından yapılan duyuruda, "M2 Yenikapı- Hacıosman Metro Hattı'nda Osmanbey İstasyonu peron 2 geçici bir süre işletmeye kapatılmıştır. Osmanbey- Taksim arasında İETT otobüsleri ile ring seferi yapılmaktadır." denildi.

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