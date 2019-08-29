Son dakika haberine göre ÖSYM 2019 KPSS sınav sonuçlarının açıklandığını resmi sitesinden duyurdu. ÖSYM Başkanı Aygün geçtiğimiz günlerde Kamu Personel Seçme Sınavı (2019-KPSS) Alan Bilgisi oturumları sınav sonuçlarının 29 Ağustos 2019 Perşembe günü açıklanacağını açıklamıştı. İşte ÖSYM 2019 KPSS sınav sonuçları sorgulama ekranı...

2019 KPSS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

14 Temmuz 2019 tarihinde uygulanan 2019- KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri),20-21 Temmuz 2019 tarihlerinde gerçekleşen 2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi) ve 28 Temmuz 2019 tarihinde uygulanan 2019-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavlarına ait maddi analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrolleri yapılmış ve itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiştir.

21 Temmuz 2019 tarihinde uygulanan 2019-KPSS Alan Bilgisi Sınavı 3. Oturumuna (Pazar Sabah) ait Temel Soru Kitapçığında yer alan Muhasebe Testindeki 30 numaralı sorunun iptal edilmesine karar verilmiş olup iptal edilen soru değerlendirme dışı bırakılmak suretiyle değerlendirme işlemler tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 29 Ağustos 2019 tarihinde saat 12.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.

KPSS SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

KPSS İTİRAZLARI NASIL YAPILACAK?

2019 KPSS itiraz edecek olan adayların öncelik olarak ÖSYM ile yazışma yapması gerekmektedir. Yapılan bu yazışmada ise genel amaçlı dilekçe örneği kullanılacaktır. Dilekçenin işleme konulabilmesi için adayın dilekçesinde talebini açıkça belirtmesi ve dilekçe üzerindeki bütün bilgi alanlarının doldurulması zorunludur. Bilgi alanları eksik olan dilekçeler ile ne talep edildiğinin açıkça belirtilmediği dilekçeler işleme alınmaz.

Adaylar, dilekçelerinin aslını ÖSYM’ye ulaştırmalıdır. Faks veya e-mail yoluyla ÖSYM'ye ulaştırılan dilekçeler işleme alınmaz. Bilgi güvenliğini artırmak amacıyla dilekçede evrak referans numarası belirtilmesi uygulamasına geçilmiştir. Adaylar, evrak referans numarasını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin ais.osym.gov.tr internet adresinden edinebilmektir.

İPTAL SORUDAN PUAN YOK

9 Aralık 2016 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6774 sayısı yasadaki değişiklikler KPSS için de geçerli. Buna göre ÖSYM'nin düzenlediği sınavlarda sorular iptal edilirse bunlar değerlendirme dışı bırakılacak, geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacak. Eski sistemde iptal edilen soru olduğunda bunları adayların tümü doğru yapmış kabul ediliyordu