Resmi Gazetede yayınlanan düzenleme ile motor gücü 85 kW'ı geçmeyen elektrikli otomobillerin ÖTV oranı yüzde 10, motor gücü 85 kW ile 120 kW arasında kalan elektrikli otomobillerin ÖTV oranı yüzde 25, motor gücü 120 kW geçen elektrikli otomobillerin yeni ÖTV oranı ise yüzde 60 olarak belirlendi

ÖTV ZAMMI NE KADAR OLDU?

Kararla, motor gücü 85 kW olan elektrikli araçların ÖTV oranı yüzde 3'ten yüzde 10'a yükseldi. Motor gücü 85 kW ile 120 kW arasında kalan elektrikli araçların ÖTV oranı da yüzde 7'den 25'e çıktı.

Yeni düzenleme ile birlikte, motor gücü 120 kW geçen elektrikli araçlarda ise yeni ÖTV oranı yüzde 60 olarak belirlendi. Bu gruptaki araçların eski ÖTV oranı ise yüzde 15'di.

Yeni ÖTV oranlarının, özellikle motor gücü 120 kW'ı geçen lüks segmet elektrikli araçların fiyatlarını daha fazla artırması bekleniyor.