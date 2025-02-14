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        Haberler Sağlık Özel hastanede 'pazarlığa' soruşturma | Sağlık Haberleri

        Özel hastanede 'pazarlığa' soruşturma

        İstanbul'da özel bir hastanede ameliyat masasında yapılan pazarlık hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 18:32 Güncelleme: 14.02.2025 - 19:46
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        Özel hastanede 'pazarlığa' soruşturma
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        İstanbul'daki özel bir sağlık kuruluşunda acil müdahale sırasında hastayla "fiyat pazarlığı" yapılmasına ilişkin savcılıkça soruşturma başlatıldı.

        Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, özel sağlık kuruluşunda yaşanan ve sosyal medya ile basında görüntüleri yer alan olayla ilgili resen soruşturma başlattı.

        İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, görüntülerin ortaya çıkmasının ardından özel sağlık kuruluşuna giderek tutanak tutmuş, incelemeler sonrası anjiyografi ünitesi mühürlenmişti.

        İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, söz konusu hastanın bugün kamu hastanesinde başarılı bir anjiyo operasyonu geçirdiğini duyurmuştu.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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