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Özgül Tanyeri hayatını kaybetti

Opera sanatçısı soprano Özgül Tanyeri, 85 yaşında yaşamını yitirdi. Tanyeri, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi

Son dakika: Özgül Tanyeri hayatını kaybetti - Magazin haberleri
Opera sanatçısı yaşamını yitirdi
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DHA

Opera sanatçısı Soprano Özgül Tanyeri (85), dün İstanbul'da yaşamını yitirdi. Tanyeri, Zincirlikuyu Mezarlığı´nda toprağa verildi.

1936'da Mersin'de doğan Özgül Tanyeri, Ankara Devlet Konservatuarı Yüksek Opera Bölümü'nü 1959 yılında bitirdi. Şan eğitimini Elvira De Hidalgo ve Maria Carena'dan aldı. 1960 yılında bir yıllık bursla gittiği İtalya'da, La Scala Operası'nın genç sesler için açtığı konkuru kazanarak, Scala Operası'nın ünlü şefi Antonio Tonini ile çalışma olanağı buldu.

Tanyeri, 1967'de Bruno Operası'nda (Çekoslovakya) "Madame Butterfly" (Cio Cio San), 6 ay sonra yine aynı operada "Il Trovatore" (Leonora) ve "La Boheme" (Mimi) operalarını oynadı.

ÇAYKOVSKY KONKURU'NA 'ONUR KONUĞU' OLARAK KATILDI

Tanyeri, "Seçilmiş 20 En İyi Çaykovsky Yorumcusu" sıfatıyla, dört yılda bir Moskova'da düzenlenen ve sanat dünyasına değerli yorumcular kazandıran 1978 Çaykovsky Konkuru'na "Onur Konuğu" olarak katıldı. Türk Beşleri'nden Necil Kazım Akses, 1964 yılında bestelediği "Piyano ve Şan İçin Portreler 1" adlı eserini Özgül Tanyeri için yazdı ve ilk söylenişini 1964 yılında yaptı.

BİRÇOK ÖNEMLİ DEVLET ETKİNLİĞİNDE YER ALDI

Türk Operasının duayeni Aydın Gün, sanatına ve sesine büyük hayranlık duyduğu Özgül Tanyeri'ye her zaman tam destek verdi. Özgül Tanyeri, birçok önemli devlet etkinliğine, Ankara Devlet Operası Sanatçısı olarak davet edilmiş ve katılmıştır. Tanyeri, sanat hayatının zirvesinde eğitime yönelmiş ve Ankara Devlet Konservatuarı'nda 6 yıl yüksek opera bölüm başkanlığı yapmıştır.

1986'da İstanbul Operası'na geçen Tanyeri, operanın şan pedagogu görevini emekli olana kadar sürdürmüştür.

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