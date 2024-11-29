Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Son dakika: Özgür Özel, Ahmet Özer'i Silivri Cezaevi'nde ziyaret ediyor | Son dakika haberleri

        Özgür Özel, Ahmet Özer'i Silivri Cezaevi'nde ziyaret ediyor

        CHP lideri Özgür Özel, tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'i Silivri Cezaevi'nde ziyaret ediyor

        Kaynak
        Habertürk / DHA
        Giriş: 29.11.2024 - 09:25 Güncelleme: 29.11.2024 - 09:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Özgür Özel, Ahmet Özer'i ziyaret ediyor
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, terör soruşturması kapsamında tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'i ziyaret etmek için Silivri Cezaevi'ne geldi.

        Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, sabah saat 08.00 sıralarında Ahmet Özer'i ziyaret için Silivri Cezaevine geldi. Özel, 'PKKKCK silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçlamasıyla tutuklanarak Silivri Cezaevine gönderilen Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'i ziyaret ediyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Darp anı kameraya almıştı! O tokadın cezası belli oldu!
        Darp anı kameraya almıştı! O tokadın cezası belli oldu!
        Vergi payı belediyelerin ana geliri
        Vergi payı belediyelerin ana geliri
        Şaşıracaksınız! Pek çok kadın hastalığının altında o sorun var
        Şaşıracaksınız! Pek çok kadın hastalığının altında o sorun var
        Avustralya ilk ülke oldu!
        Avustralya ilk ülke oldu!
        Yağış yok, buzlanma ve don var
        Yağış yok, buzlanma ve don var
        Netanyahu'dan Gazze'de ateşkese ilişkin açıklama
        Netanyahu'dan Gazze'de ateşkese ilişkin açıklama
        Çekya'da Fener alayı!
        Çekya'da Fener alayı!
        Beşiktaş'ta kabus sürüyor!
        Beşiktaş'ta kabus sürüyor!
        G.Saray Hollanda'dan puanla döndü!
        G.Saray Hollanda'dan puanla döndü!
        "24 saate evlenebilirim"
        "24 saate evlenebilirim"
        Meyve yemekten önce mi, sonra mı yenmeli?
        Meyve yemekten önce mi, sonra mı yenmeli?
        Bazı illerin emniyet müdürleri değişti
        Bazı illerin emniyet müdürleri değişti
        Beşiktaş-Maccabi maçında skandal!
        Beşiktaş-Maccabi maçında skandal!
        Beşiktaş yönetimi toplanıyor!
        Beşiktaş yönetimi toplanıyor!
        Kız meselesi husumeti kanlı bitti: 3 ölü, 1 yaralı
        Kız meselesi husumeti kanlı bitti: 3 ölü, 1 yaralı
        Beyaz tereyağı mı sarı tereyağı mı?
        Beyaz tereyağı mı sarı tereyağı mı?
        Bakanlık, inceleme başlattı
        Bakanlık, inceleme başlattı
        Florya arazisine dev talip
        Florya arazisine dev talip
        "Bankaların gerçek dolarları almaları gerekiyor"
        "Bankaların gerçek dolarları almaları gerekiyor"
        Sahte dolarda neler yaşandı?
        Sahte dolarda neler yaşandı?