CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen İl Danışma Kurulu Toplantısı'nda konuştu.

Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: "Kurultay'dan aldığımız güçle yetkiyle 31 Mart seçimlerine gittik ve 31 Mart seçimlerinin akşamında İstanbul'daki her 3 belediyeden 2'sini kazanan, Türkiye'nin 7 bölgesinde belediye kazanan, turizminin yüzde 87'sine karşılık gelen bir seçim başarısının akşamında 47 yıl sonra TRT ekranlarında CHP Türkiye'nin birinci partisidir dedik. Eski ile yeni yarışmış ve yeniler kazanmıştır.

Değişimin ruhunda biraz da bu var. 6 okun her birisini sahipleniyoruz. Ama kurucu partiyiz diye devletin sahibi değiliz. Biz değişimi yeniyi ikinci yüzyıldaki yeni anlayışını, dünyayı görerek kimselerin peşine takılmadan kendinden emin bir şekilde hep birlikte ilerleyeceğiz. 4 Eylül'de kurultayımızı başlatıyoruz. Birlikte yapacağımız toplantıyla bir Ankara bildirgesi de hazırlayacağız. Eylül ayının sonunda da Sosyalist Enternasyonal'in toplantısında da sunacağız."