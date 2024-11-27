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        Özgür Özel'den Avrupa Birliği mesajı: 77 ülkeye imza attırdık

        CHP lideri Özgür Özel, "CHP iktidarında Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyeliğini destekleteceğiz diye 77 ülkeye imza attırdık. Vize sorununu çözeceğiz. Bütün Avrupa'da kimlik kartıyla gezilebilecek" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.11.2024 - 11:08 Güncelleme: 27.11.2024 - 11:08
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        Özel: 77 ülkeye imza attırdık
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        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyeliği konusunda açıklamalarda bulundu. Özel, CHP iktidarında Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyeliğini destekleyerek 77 ülkeye imza attırdıklarını söyledi.

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu sabah katıldığı bir canlı yayın programında açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

        Yaşanan kreş tartışmaları ile ilgili Özel, "Bakın, kreş kapatırken de aynı şey: Memnuniyet var, ortadan kaldıralım. Burada belediye borçlarının yanına şirketleri ekliyor, belediye şirketleri de maaş ödeyemez hale gelsin diye. Selçuk’ta da aynı şeyi yapıyor. Temel yaklaşım şu: Sayın Erdoğan’a demişler ki ‘Bu CHP’li belediyeler iyi gidiyor. Geçen sefer 31 Mart zaferinde iyi hizmetin ödülüyle geldiler, böyle giderse genel seçimler de elden gidiyor.’ Sayın Erdoğan da alabileceği en yanlış kararı almış. Hani geçen sefer 31 Mart’ta, az bir farkla kazandığımızda seçimi iptal ettirme kararını kim aldırdıysa, hangi yanlış akılsa aynı yanlış akıl, aynı kötü ruh, aynı iş bilmez kafa ki Erdoğan, ‘Her şeyin sorumlusu benim’ diyorsa bu tamamen onun sorumluluğunda. Şimdi iyi hizmete engel olmaya çalışarak bizi yeneceğini sanıyor. Bu onların felaketi olacak. İddiayla söylüyorum, bu AK Parti’nin felaketi olacak." dedi.

        Özel şöyle devam etti:

        "CHP’li belediyeler maaş ödeyemez hale gelsin, sıkıntı çeksin, millet vallahi bu kötülüğe minnet etmez. Şöyle düşünür: ‘Oyu AK Parti‘ye verince iyiydi Tayyip Bey. Senin istediğini seçince iyiydi. Ben şimdi başka bir belediye başkanı seçtim diye sen benim çöpüm toplanmasın, çocuğum kreşe gidemezsin, bana sosyal yardım gelmesin. Hani eskiden sen kömür getiriyordun, makarna getiriyordun, bazı akıllar seni eleştiriyordu. Bize dokunuyordu ya. Şimdi bize sağ elin verdiğini sol el görmeden sosyal yardım yapılıyor. Bunları elimden alıyorsun ya, bana böyle yaparak oyumu mu alacaksın sanıyorsun? Önce bu yaptığım işlerle gönlümden düşmüştün, şimdi gözümden düştün’ diyecek. Milletin gözünden düşmek üzereler. Gönülden düşürülür, kırdığın bir gönlü kazanırsın ama gözden düşünce bir daha sana dönüp kimse bakmaz."

        "VİZE SORUNUNU ÇÖZECEĞİZ"

        Özel, "CHP iktidarında Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyeliğini destekleteceğiz diye 77 ülkeye imza attırdık. Vize sorununu çözeceğiz. Bütün Avrupa'da kimlik kartıyla gezilebilecek" dedi.

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