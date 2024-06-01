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        Haberler Gündem Politika Son dakika: Özgür Özel'den Türkiye Belediyeler Birliği açıklaması: Adayımız Ekrem İmamoğlu | Son dakika haberleri

        Özgür Özel'den Türkiye Belediyeler Birliği açıklaması: Adayımız Ekrem İmamoğlu

        Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 5 Haziran'da düzenlenecek Türkiye Belediyeler Birliği seçimleri için adayı İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu oldu

        Kaynak
        Haber Merkezi
        Giriş: 01.06.2024 - 15:52 Güncelleme: 01.06.2024 - 15:52
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        Özel: Adayımız İmamoğlu
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        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Belediyeler Birliği Başkanlığı'na Ekrem İmamoğlu'nu aday göstereceklerini açıkladı.

        CHP lideri Özgür Özel, Türkiye Belediyeler Birliği başkanlığına ilişkin gazetecilere açıklama yaptı.

        Özel, "Dünyanın tanıdığı en büyük metropol İstanbul. Bu yüzden bu görevi Ekrem başkana teklif ettik. Kimle konuştuysak, Mansur başkan 'Partimizin verdiği karara uyarız' diyecek bir olgunlukta. Aralarında 'çekişme, rekabet var' gibi bir şey yok. CHP'liler çekişmeyi geride bıraktı" dedi.

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