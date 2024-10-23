Özgür Özel Diyarbakır'da böyle karşılandı
CHP lideri Özgür Özel, bir dizi görüşmelerde bulunacağı Diyarbakır'da dün akşam saatlerinde partililer tarafından Kürtçe şarkılar ve halaylarla karşılandı. Özel bugün STK'larla bir araya gelecek, ardından Diyarbakır Valiliği'ni, Amedspor'u, Büyükşehir Belediyesi'ni ve CHP İl Başkanlığı'nı ziyaret edecek
CHP Genel Başkanı Özgür Özel Diyarbakır'da partililer tarafından Kürtçe şarkılarla karşılandı.
CHP Genel Başkanı Özel’in Batman, Mardin, Şırnak, Hakkari, Van’ı kapsayan Doğu ve Güneydoğu ziyaretinin ilk durağı Diyarbakır oldu.
Özel, Diyarbakır Havalimanı’nda partililer tarafından Kürtçe şarkılar eşliğinde karşılandı. Özel, daha sonra konvoy eşliğinde kalacağı otele geçti.
Özel, bugün Diyarbakır’da kadın sivil toplum kuruluşları ile kahvaltıda bir araya gelecek. Ardından Diyarbakır Valiliği, Sur ilçesinde esnaf ziyareti, fabrika işçileriyle öğle yemeği, Amed Sportif Faaliyetler Kulübü, CHP İl Başkanlığı, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ziyareti ve Kent Konseyi Toplantısı’na katılacak.