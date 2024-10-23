Özgür Özel Diyarbakır'da böyle karşılandı CHP lideri Özgür Özel, bir dizi görüşmelerde bulunacağı Diyarbakır'da dün akşam saatlerinde partililer tarafından Kürtçe şarkılar ve halaylarla karşılandı. Özel bugün STK'larla bir araya gelecek, ardından Diyarbakır Valiliği'ni, Amedspor'u, Büyükşehir Belediyesi'ni ve CHP İl Başkanlığı'nı ziyaret edecek

Habertürk / İHA Giriş: 23.10.2024 - 09:22 Güncelleme: 23.10.2024 - 09:22 facebook

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