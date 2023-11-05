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        Haberler Gündem Politika Son dakika: Özgür Özel, Ecevit'in kabrini ziyaret etti

        CHP Genel Başkanlığı'na seçilen Özel, Ecevit'in kabrini ziyaret etti

        CHP Genel Başkanlığı'na seçilen Özgür Özel, ölümünün 17'nci yıl dönümünde partisinin 3'üncü Genel Başkanı ve eski Başbakan Bülent Ecevit'in kabrini ziyaret etti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2023 - 14:29 Güncelleme: 05.11.2023 - 14:29
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        Özgür Özel, Ecevit'in kabrini ziyaret etti
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        CHP Genel Başkanlığı'na seçilen Özgür Özel ve beraberindeki 81 il başkanı, ölümünün 17'nci yıl dönümünde partisinin 3'üncü Genel Başkanı ve eski Başbakan Bülent Ecevit'in Devlet Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret etti.

        DHA'da yer alan habere göre Özel, Ecevit'in mezarına partisinin çelengini bıraktıktan sonra dua etti.

        Ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Özel, şunları kaydetti: "Bugün; 1970'lerde yapılan 2'si yerel, 2'si genel seçimden partimizi birinci parti olarak çıkarma başarısını gösteren, çok partili dönemde şüphesiz CHP'nin en büyük başarılarına imza atan, üstlendiği başbakanlık görevi sırasında Kıbrıs'taki mezalime son veren, Kıbrıs'a yapılan askeri hareketa 'Barış Harekatı' adı veren, 'Biz sadece Türklere değil, Rumlara da barış getirmeye gidiyoruz' diyen ve o karardan sonra Kıbrıs'taki Türk vatandaşlarının, Türklerin katledilmesini durduran, bağımsız bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kurulmasının yolunu açan, bütün bu yaşananlara rağmen Rum halkıyla ve Yunanistan ile ilişkiler noktasında son derece diplomatik bir çerçeveyi yeniden sağlayabilmiş muhteşem bir devlet adamının huzurundayız. Biz burada 81 il başkanımızla birlikte Genel Başkanımızın ve Başbakanımızın huzurundayız."

        "Ona layık olmaya, partimize layık olmaya çalışacağız. Onun genel başkanlığı devraldığı; Lozan kahramanı, Garp cephesi kumandanı İsmet Paşa'yı, İsmet Paşa'nın ölümünden sonra yerine geldiği Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü hem Kurtuluş Savaşı'na hem de Türkiye Cumhuriyeti'ne katkı yapan tüm devlet adamlarını, tüm genel başkanlarımızı minnetle anıyoruz. Bugün burada Sayın Genel Başkanımızın huzurunda saygıyla bulunuyoruz. Ona layık olmaya çalışacağız."

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