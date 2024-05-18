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        Haberler Gündem Politika Son dakika: Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti

        Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti

        CHP lideri Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti. Özel, "İlk genel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisini, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisini iktidara taşıma sorumluluğumuz var. Bu anlamda herkes bize bu gözle bakıyor." diye konuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 14:26 Güncelleme: 18.05.2024 - 14:26
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        Özel, İmamoğlu'nu ziyaret etti
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        Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti.

        Belediyenin Bakırköy hizmet binasında gerçekleşen ziyarette İmamoğlu, Özel'i kapıda karşılayarak, makamında ağırladı.

        Yerel seçimlerde gösterdiği başarıdan dolayı İmamoğlu'nu tebrik eden Özel, geçen 5 yıllık sürecin CHP belediyeciliğinin markalaştığı bir yıl olduğunu, İstanbulluların 5 yıl daha İmamoğlu'nun hizmet etmesini istediğini kaydetti.

        Özel, Ekrem İmamoğlu ve ekibinin yaptığı belediyeciliğin, 31 Mart gecesi CHP'nin Türkiye'ye yayılan ve haritada nüfusun yüzde 65'ine, ekonominin yüzde 80'ine, toplanan verginin yüzde 87'sinin olduğu coğrafyaya hizmet etme imkanını yakalamalarında en önemli göstergelerden bir tanesi olduğunu dile getirdi.

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        Gelecek dönemde, "Ekrem İmamoğlu öncülüğünde başlayan vizyoner hizmetlerin, CHP'nin bütün belediyelerine yayıldığını ve eş güdüm halinde yürütüldüğünü" göreceğini belirten Özel, "31 Mart seçimlerinden önce CHP'nin israftan kaçan, hizmete yönelen, herkesi kucaklayan belediyeciliğinin İstanbul'da bir dönem daha tescillenmesi gerekiyordu. 'Artık buraları böyle yönetenler, Türkiye'yi de çok iyi yönetirler' diyerek yapılacak ilk genel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisini, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisini iktidara taşıma sorumluluğumuz var. Bu anlamda herkes bize bu gözle bakıyor." diye konuştu.

        ÖZEL'DEN İMAMOĞLU'NA MESİR MACUNU

        Ziyareti için Özel'e teşekkür eden İmamoğlu, son yerel seçimden sonra milletin kendilerine yüklemiş olduğu sorumlulukları da derinden hissettiklerini ve buna layık olma konusunda da büyük organizasyon çalışmaları yürüttüklerini söyledi.

        Konuşmalarının ardından Özel, İmamoğlu'na Manisa'ya özgü mesir macunu, İmamoğlu da Özel'e tablo verdi.

        Hediyesiyle ilgili bir gazetecinin sorusuna yanıt veren Özel, "Sayın Cumhurbaşkanı'na iyi niyetle götürdüğümüz ve çalışmalarında başarılı olsun, sorunları çözsün, güç versin diye verdiğimiz macunumuzu Ekrem Başkan'dan esirgeyecek halimiz yok. Hastalıklardan uzak tutsun, güç versin, kuvvet versin diye de Ekrem Başkanımıza da getirdik." dedi.

        Özel, ziyarette İBB anı defterini de imzaladı.

        Ziyarette, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de yer aldı.

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