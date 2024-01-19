Özgür Özel: En düşük emekli maaşı asgari ücret kadar olmalı CHP lideri Özgür Özel, emeklilerle bir araya geldi. Emeklilerin sorunlarını dinleyen Özel, "Bugün 10 bin lira, 17 bin liraya derhal çıkmalı. Kalıcı bir düzenleme yapılmalı. Eğer bu yapılırsa emekliler, siyasetçilerin gözlerine bakmak zorunda kalmazlar. Bir standarda bağlanmış olur" dedi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, parti genel merkezinde emeklilerle bir araya gelerek, "Bir kere en düşük emekli maaşı hiç olmazsa asgari ücret kadar olmalı. Bugün 10 bin lira, 17 bin liraya derhal çıkmalı" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin genel merkezinde emeklilerle bir araya geldi.

Özel, 'Emekli Buluşması'nda, Türkiye'nin siyasi gündeminin çok yoğun olduğunu ancak asıl konuşulması gerekenin hayat pahalılığı ve onun altında ezilen emekliler ve çalışanlar olduğunu söyledi.

Emeklilerin en büyük sorununun ise Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) olduğunu söyleyen Özel, "TÜİK, elini her birinizin cebine sokup oradan para çalıyor. Gerçek enflasyon yüzde 127 iken, yüzde 64 diye açıklıyor. Emekliye zam verilirken bu açıklanan resmi enflasyon rakamları dikkate alındığında, her birinizin cebinden para çalıyorlar. Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) diye bir kuruluş var. Nereden, nasıl hesap yaptığını açıkça paylaşıyor. TÜİK'in yüzde 64 olarak bulduğu enflasyonu üniversite hocaları yüzde 127 bulmuş" diye konuştu. Emekliye zam verirken gerçek enflasyonun değil, TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarının baz alındığını belirten Özel, "Memur emeklilerine yüzde 49 zam yapmıştı. En düşük emekli maaşı 7 bin 500 lira idi, onu 'büyük müjde' diye söyleyerek, 10 bin lira yaptı. SSK, Bağ-Kur emeklisine yüzde 42,5 zam verdi. Fiyatlar yüzde 140, yüzde 160 artarken, ortalama enflasyon yüzde 127 iken size verilen zam ortada" ifadelerini kullandı.

"31 MART HESAP GÜNÜ OLACAK" Özel, emekli maaşının, AK Parti'nin iktidara geldiği 2002 yılından bu yana alım gücünü giderek kaybettiğini belirterek, "2002´de emekli maaşı 228 milyonken, o maaşı çekip sarrafa gittiğinizde 8 tane çeyrek altın alıyordunuz. Bugün, 10 bin liralık emekli maaşı ile 2,5 tane altın alıyorsunuz. 5,5 çeyrek altın her ay Adalet ve Kalkınma Partisi eliyle emeklinin evinden çalınıp, başka birinin cebine konuluyor. 8 çeyrek altından 2,5 çeyrek altına gelinen bir noktadayız. Bunu, bütün emekliler adına Adalet ve Kalkınma Partisi'ne, Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy veren herkese şikayet ediyoruz. Siz oyu veriyorsunuz, onlar her ay cebinizden 5,5 çeyrek altını alıp zenginlere veriyorlar. Hesap ortada. Bunun hesabını emekli sizden soracak. 31 Mart hesap günü olacak ve bu hesap sorulacak" dedi.

"KALICI BİR DÜZENLEME YAPILMALI" Bu düzenin böyle devam edemeyeceğini söyleyen Özel, partisinin bu konudaki önerilerini sıralayarak, "Bir kere en düşük emekli maaşı hiç olmazsa asgari ücret kadar olmalı. Bugün 10 bin lira, 17 bin liraya derhal çıkmalı. Kalıcı bir düzenleme yapılmalı. Eğer bu yapılırsa emekliler, siyasetçilerin gözlerine bakmak zorunda kalmazlar. Bir standarda bağlanmış olur. Ayrıca, en düşük maaşın asgari ücretten az olması, en düşük emekli maaşının temel maaş olmasını kabul etmek anlamına da gelmiyor. 2002 yılında emeklilerin çok azı en düşük emekli maaşını alıyordu ve ortalama emekli maaşı en düşük emekli maaşından çok yukarıda bir yerdeydi. Şimdi ortalama emekli maaşı, neredeyse en düşük emekli maaşı kadar. O yüzden bunun mutlaka değiştirilmesi lazım. Bunun olması için, prim güncelleme kat sayıları artırılmalı, aylık bağlama oranları ve aylıkların alt sınırları artırılmalı. 5510 Sayılı Kanun'da neyi bozdularsa düzeltmek gerekiyor" diye konuştu.