Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Son dakika: Özgür Özel: Sahipsiz hayvanlar yasasını bu hafta AYM'ye götüreceğiz | Son dakika haberleri

        Özgür Özel: Sahipsiz hayvanlar yasasını bu hafta AYM'ye götüreceğiz

        CHP lideri Özgür Özel, sahipsiz hayvanlar yasasını bu hafta Anayasa Mahkemesi'ne götüreceklerini söyledi. Özel, "Anayasa Mahkemesine yürütmeyi durdurma talebimizi de içeren başvurumuzu bu hafta yapacağız. AYM'nin hızla iptal kararı vereceğine inanıyorum" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2024 - 15:39 Güncelleme: 09.08.2024 - 15:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Sahipsiz hayvanlar yasası AYM'ye gidecek"
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeye ilişkin, "Anayasa Mahkemesine yürütmeyi durdurma talebimizi de içeren başvurumuzu bu hafta yapacağız. AYM'nin hızla iptal kararı vereceğine inanıyorum." ifadesini kullandı.

        Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, tüm itirazlara ve mücadeleye rağmen yasanın Meclis'ten geçtiğini aktardı.

        Partisinin hukukçuları ve CHP grubunun 180 sayfalık çok kapsamlı itiraz dilekçesine son şeklini verdiğini bildiren Özel, şunları kaydetti:

        "Anayasa Mahkemesine yürütmeyi durdurma talebimizi de içeren başvurumuzu bu hafta yapacağız. AYM'nin hızla iptal kararı vereceğine inanıyorum. O tarihe kadar tüm siyasi partilerden belediye başkanlarını bu yasanın katliamla ilgili hükümlerini uygulamamaya davet ediyorum. Aksi, vicdanen olduğu kadar hukuken de sorumluluk doğuracaktır."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan yurt dışı çıkış harcı açıklaması
        Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan yurt dışı çıkış harcı açıklaması
        İsrail saldırı uyarısı yaptı, Filistinliler göç etti!
        İsrail saldırı uyarısı yaptı, Filistinliler göç etti!
        Bakan Uraloğlu'ndan Instagram açıklaması
        Bakan Uraloğlu'ndan Instagram açıklaması
        Hilmiye Tuğba Esgin cinayetinde 'yasak aşk' detayı!
        Hilmiye Tuğba Esgin cinayetinde 'yasak aşk' detayı!
        Dursun Özbek'ten flaş açıklamalar!
        Dursun Özbek'ten flaş açıklamalar!
        Cenazeden dönerken hayatlarını kaybettiler!
        Cenazeden dönerken hayatlarını kaybettiler!
        Otobüs üst geçidin ayağına çarptı! Ölü ve yaralılar var
        Otobüs üst geçidin ayağına çarptı! Ölü ve yaralılar var
        Macron tatilde
        Macron tatilde
        Altındağ'da köpek ölümleri! Barınak yakınında bulundu
        Altındağ'da köpek ölümleri! Barınak yakınında bulundu
        Karbonhidrat oranı düşük besinler
        Karbonhidrat oranı düşük besinler
        Trump'a suikast girişiminde yeni görüntüler!
        Trump'a suikast girişiminde yeni görüntüler!
        Tıp literatüründe bir ilk! Onun sayesinde diyabetik ayakta erken tanı ile uzuv kayıplarına son
        Tıp literatüründe bir ilk! Onun sayesinde diyabetik ayakta erken tanı ile uzuv kayıplarına son
        Cezaevinden çıkan cani, cinayet işledi!
        Cezaevinden çıkan cani, cinayet işledi!
        Son şampiyon sezonu açıyor
        Son şampiyon sezonu açıyor
        Kapanışta Tom Cruise sürprizi
        Kapanışta Tom Cruise sürprizi
        Hava sıcaklığı 35 dereceyi görünce... Kangalların serinleme yöntemi!
        Hava sıcaklığı 35 dereceyi görünce... Kangalların serinleme yöntemi!
        Ocakta maaş zamları ne olacak?
        Ocakta maaş zamları ne olacak?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Büyük sır: 13 milyar dolar nasıl çalındı?
        Büyük sır: 13 milyar dolar nasıl çalındı?
        'Süper' heyecan başlıyor!
        'Süper' heyecan başlıyor!