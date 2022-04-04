Pansiyonda can pazarı! Alevlerden son anda kaçtılar 0:00 / 0:00

DHA

İlçede 4 katlı pansiyonun en üst katında saat 11.15 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Pansiyonda kalan kişiler büyük panik yaşarken bazı kişiler çıplak ayakla sokağa kaçtı.

DHA'nın haberine göre, son anda valizlerini alıp sakağa kaçan 2 turist kadın gözyaşına boğulurken yakınları onları sakinleştirmeye çalıştı.

2 TURİST DUMANDAN ETKİLENDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, söndürdü. Dumandan etkilenen 2 turist kadına ambulansta oksijen verilerek ilk müdahale yapıldı.

Yangından çıplak ayakla kaçan kişi "Ben gece çalışıyorum. Uyuyordum, gürültüyle uyanıp kendimi dışarı attım. Yangın nasıl çıktı bilmiyorum" diye konuştu.