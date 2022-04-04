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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberler: Pansiyonda can pazarı! Alevlerden son anda kaçtılar
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Şişli'de pansiyonda yangın; valizlerini alıp sokağa kaçtılar

İstanbul Şişli'de korku dolu anlar yaşandı. İlçede 4 katlı pansiyonun en üst katında çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. Pansiyonda kalan bazı kişiler çıplak ayakla sokağa kaçarken, son anda valizini alıp yangından kaçan 2 turist kadın gözyaşına boğuldu. Dumandan etkilenen turist kadınlara ambulansta oksijen verildi.

Son dakika haberler: Pansiyonda can pazarı! Alevlerden son anda kaçtılar
Pansiyonda can pazarı! Alevlerden son anda kaçtılar
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DHA

İlçede 4 katlı pansiyonun en üst katında saat 11.15 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Pansiyonda kalan kişiler büyük panik yaşarken bazı kişiler çıplak ayakla sokağa kaçtı.

DHA'nın haberine göre, son anda valizlerini alıp sakağa kaçan 2 turist kadın gözyaşına boğulurken yakınları onları sakinleştirmeye çalıştı.

2 TURİST DUMANDAN ETKİLENDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, söndürdü. Dumandan etkilenen 2 turist kadına ambulansta oksijen verilerek ilk müdahale yapıldı.

Yangından çıplak ayakla kaçan kişi "Ben gece çalışıyorum. Uyuyordum, gürültüyle uyanıp kendimi dışarı attım. Yangın nasıl çıktı bilmiyorum" diye konuştu.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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