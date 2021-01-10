Papa'nın kişisel doktoru koronadan öldü! 0:00 / 0:00

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Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'in kişisel doktoru Fabrizio Soccorsi'nin koronavirüs kaynaklı komplikasyonlar sonucu hayatını kaybettiği açıklandı.

Vatikan gazetesi L'Osservatore Romano Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Papa Francis'in kişisel doktoru Fabrizio Soccorsi'nin "Koronavirüs kaynaklı komplikasyonlar" sonucu hayatını kaybettiğini duyurdu. Papa'nın Soccorsi ile en son ne zaman görüştüğüne ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Papa Francis, 2015 yılında Soccorsi'yi kişisel doktoru olarak seçmişti. 78 yaşında hayatını kaybeden Soccorsi onkolojik bir hastalık sebebiyle 26 Aralık'ta Roma'da hastaneye kaldırılmıştı.

PAPA'DAN AŞI AÇIKLAMASI

Papa Franciscus, "Ahlaki açıdan herkesin aşı olması gerektiğine inanıyorum. Bu, etik bir seçenektir çünkü mevzubahis olan sağlığınız ve yaşamınız ama aynı zamanda başkalarının da hayatıyla oynuyorsunuz." ifadelerini kullanmıştı. Vatikan'da gelecek hafta aşılamanın başlayacağını belirten Papa, "Ben de kendimi yazdırdım. Aşı yapılmalı." dedi.