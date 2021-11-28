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Haberler Gündem SON DAKİKA! Park halindeki araç alev aldı!
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Park halindeki araç alev aldı!

Beyoğlu'nda park halindeki otomobil henüz belirlenemeyen nedenle alev alev yandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

SON DAKİKA! Park halindeki araç alev aldı!
DHA

Yangın, saat 21.00 sıralarında, Bostan Mahallesi, Küçükodalar Sokak'ta park halindeki 34 BP 9242 plakalı otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle çıktı.

Mahalle sakinlerinin müdahale etmeye çalıştığı alevler kısa sürede otomobili sardı. Alevler soktaki elektirk kablolarını da tutuşturdu. İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürdü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Otomobilin bir arkadaşlarına ait olduğunu söyleyen mahalle sakini "Ben evden çıktım, yangını gördüm, arkadaşlarla müdahale ettik. İtfaiye gelinceye kadar biz söndürmüştük zaten araba sahibini tanıyoruz ortalıkta yok" dedi.

Otomobilde hasar oluşurken, yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlatıldı.

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