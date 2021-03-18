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Parkta şoke eden olay!

İzmir'de, Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınındaki parkta Engin Şenay (46) ölü bulundu. Şenay'ın ölüm nedeni yapılacak otopsiyle belirlenecek

SON DAKİKA: Parkta şoke eden olay!
Parkta şoke eden olay!
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DHA

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi´nde bekleyen vatandaşlar, sabaha karşı, yakındaki parkta bir kişinin hareketsiz yattığını gördü.

İHBAR ÜZERİNE OLAY YERİNE POLİS GELDİ

DHA'da yer alan habere göre durumu hemen hastane yetkililerine bildirdi. İhbar üzerine parka polis ekipleri, sevk edildi.

ÖLÜMÜ OTOPSİYLE NETLEŞECEK

Yapılan kontrolde ölü olduğu belirlenen kişinin, Engin Şenay olduğu tespit edildi. Cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu´na kaldırılan Şenay'ın ölümü yapılacak otopsiyle saptanacak.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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