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Son dakika! Parktaki çocuklara ateş eden zanlı tutuklandı!

Son dakika... Parktaki çocuklara ateş açan ve bir çocuğu vuran zanlı tekrar gözaltına alındı. Evinde ve işyerinde detaylı arama yapıldı. Zanlı adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklama istemi ile mahkemeye sevk edildi. Mahkeme zanlının tutuklanmasına karar verdi. Zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı. Zanlı B., "Uyumak için istirahate çekildim. Öğle saatine doğru çocukların seslerine uyandım. Odamın camını açarak sessiz olmaları için uyardım. Ondan sonra tekrar yattım" dedi. Zanlı annesinin kendisine, 'Sen mi vurdun?' dediğini söyledi

28.08.2018 - 18:31 | Güncelleme:

İstanbul Pendik'te parkta oynayan çocukları "sessiz olun" diye uyarıp ardından ateş ederek 7 yaşındaki Hira Nur Demircan'ın yaralanmasına neden olan şüpheli Barış B. "korku kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme" ve "olası kastla kasten yaralama"suçlarından tutuklandı. Tutuklanan şüpheli ifadesinde "Sessiz olmaları için uyardım. Kimseyi yaralamadım. Tüfeğim yada silahım yoktur. Kimseye de ateş etmedim. Çocukların neden benim hakkımda silahla ateş ettiğimi söylediklerini bilmiyorum" dedi.

Habertürk'ten Arzu Kaya'nın aktardığına göre; Pendik'te kurban bayramının birinci gününde parkta oynayan çocuklara "sessiz olun" diye uyarıda bulunup ardından da ateş açan ve 7 yaşındaki Hira Nur Demircan'ın sırtından yaralanmasına neden olan şüpheli Barış B. tutuklandı.

SERBEST BIRAKILDI

Olay, Pendik Dumlupınar Mahallesin'de bulunan bir sitenin parkında meydana geldi. İddiaya göre, bayramın ilk gününde parkta oynayan çocuklar önce “Gürültü yapmayın, başka yerde oynayın” diye bir ses duydu. Ardından da bir anda yankılanan tabanca sesiyle irkildi. Korku içinde kaçışan çocuklardan 7 yaşındaki Hira Nur Demircan vuruldu. Çekilen röntgende bir cismin sırtından girip kemiği delerek küçük kızın ciğerine 2 santim kala durduğu anlaşıldı. Hayati tehlikesi bulunmayan küçük kız taburcu edildi. Olayın ardından görgü tanıklarının ifadeleri üzerine Barış B. gözaltına alındı. Emniyette olay saatinde uyuduğunu söyleyen Barış B., savcılığın talimatıyla serbest bırakıldı.

YENİDEN GÖZALTINA ALINDI, TUTUKLANDI

Serbest bırakılma kararının ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı şüpheli hakkında yeniden gözaltı kararı verdi. Savcılıkta verdiği ifadesinin ardından Barış B. "korku kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme" ve "olası kastla kasten yaralama" suçlarından mahkemeye sevk edildi. Mahkeme Barış B.'nin tutuklanmasına karar verdi.

"SESSİZ OLMALARI İÇİN UYARDIM"

Barış B. savcılıktaki ifadesinde erkek kuaförü olarak çalıştığını ve bayram nedeniyle geç saatlere kadar mesai yaptığını söyledi. Bayramın birinci günü sabah 04.00 sıralarında ailesiyle ikamet ettiği eve geldiğini anlatan Barış B., "Uyumak için istirahate çekildim. Öğle saatine doğru çocukların seslerine uyandım. Odamın camını açarak sessiz olmaları için uyardım. Ondan sonra tekrar yattım" dedi.

ANNESİ "SEN Mİ VURDUN" DEDİ

Daha sonra eve annesiyle babasının kurban keserek geldiğini anlatan Barış B., annesinin kendisine "sen mi vurdun" şeklinde soru sorduğunu söyledi.

Sitedekilerin kendisinin bulunduğu cama doğru bağırdıkları için annesinin böyle bir soru yönelttiğini anlatan şüpheli, "Ben herhangi bir şey yapmadığımı söyledim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Kimseyi yaralamadım. Tüfeğim yada silahım yoktur. Kimseye de ateş etmedim. Çocukların neden benim hakkımda silahla ateş ettiğimi söylediklerini bilmiyorum" şeklinde ifade verdi.

Avukatı ise, "Çocuklar gürültü yaptıklarından dolayı müvekkilim kendilerini uyarmış olup çocukların aklında müvekkilim kaldığından aleyhine beyanda bulunmuş olabilirler" dedi.

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